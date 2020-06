Những ý kiến tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI

Trong hai ngày 23 - 24/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trọng thể. Tham luận tại đại hội, các đại biểu cơ bản đồng thuận, nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra . Phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết của đại biểu tại đại hội.

Đại tá Phan Văn Quế, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Xây dựng hợp lý các công trình quân sự gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập các cấp. Đại tá Phan Văn Quế, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xong quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT cấp tỉnh, huyện; xây dựng làng, xã chiến đấu; xây dựng các công trình phòng thủ đảm bảo tiến độ và hoàn thành 100% chỉ tiêu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao.

Để nhiệm vụ xây dựng công trình quân sự gắn với thế trận quân sự trong KVPT tỉnh và tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, tôi xin đề xuất một số giải pháp như:

Tăng cường quán triệt và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng KVPT đối với mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức diễn tập các cấp.

Đặc biệt, nên đưa nội dung diễn tập tác chiến không gian mạng vào diễn tập vì đây là loại hình tác chiến hiện đại, được thực hiện trong môi trường “không tiếng súng”, rất cần được luyện tập để nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các cấp, ngành và các cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng nên đưa thêm nội dung diễn tập phòng chống dịch bệnh, sự cố môi trường vì đây là những nội dung mới nhưng trên thực tế đã và có nguy cơ xảy ra giúp các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Công Thọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh: Công khai kết quả kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Thượng tá Nguyễn Công Thọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân sự tỉnh.

Công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra về vị trí, ý nghĩa, tác dụng, nội dung của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Cần chủ động xây dựng, ban hành đúng, đủ, đồng bộ hệ thống nghị quyết, quy chế, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa hàng năm sát với nhiệm vụ chính trị, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn; thường xuyên quán triệt và cập nhật văn bản mới tới từng cơ sở, tránh bị chệch hướng, lạc hậu về thông tin cũng như phương thức thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong quy hoạch cán bộ, cần chú trọng tính kế cận để khắc phục sự hụt hẫng nhân sự. Đồng thời, thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” gắn với công khai kết quả kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Có như vậy mới có tác dụng giáo dục, đấu tranh, ngăn ngừa, cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe hành vi vi phạm từ xa, từ sớm.

Đại tá Bùi Quang Cường, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh. Đại tá Bùi Quang Cường, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh

Những năm qua, LLVT tỉnh quản lý một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) với nhiều chủng loại, nhiều nước sản xuất và luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng các loại VKTBKT cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, trong đó tập trung cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt trong diễn tập KVPT tỉnh, các huyện, thành phố có bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đại hội đề ra, trong đó có chỉ tiêu nhiệm vụ đảm bảo công tác kỹ thuật, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về vai trò, vị trí của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác VKTBKT.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu sáng kiến công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của LLVT tỉnh, nhất là áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác VKTBKT để phù hợp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, đảm bảo kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh, không để xảy ra mất an toàn.

Đại tá Lê Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: Chú trọng xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ. Đại tá Lê Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh.

Công tác đảm bảo hậu cần sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo hậu cần đời sống cho LLVT tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo trong những năm qua.

Việc đảm bảo chỗ ăn, ở, ngủ, đi lại và làm việc của LLVT tỉnh được quan tâm, tạo điều kiện, là tỉnh dẫn đầu về bảo đảm nơi ăn chốn ở cho cán bộ chiến sĩ và luôn nằm trong tốp đầu Quân khu 2 về xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch đẹp.

Để công tác đảm bảo hậu cần trong nhiệm kỳ tới đạt được chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có chuyển biến rõ nét, tôi đề xuất một số giải pháp:

Cần xây dựng tiềm lực, thế trận hâu cần nhân dân, hậu cần KVPT vững chắc. Tức là chú trọng việc xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ, quy hoạch và xây dựng các căn cứ hậu cần KVPT tỉnh, thành phố, hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm tại chỗ với đảm bảo cơ động, trong đó lấy đảm bảo tại chỗ trên từng khu vực, địa phương là chủ yếu.

Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, coi trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội với phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng” của các đơn vị để tạo động lực cho các cán bộ, chiến sĩ cùng chung tay xây dựng ngành hậu cần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình Duyên (lược ghi)