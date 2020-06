Người đội trưởng trách nhiệm cao, nghiệp vụ giỏi

Bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần mưu trí, dũng cảm, Thiếu tá Phạm Kim Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Lạc đã cùng đồng đội lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; góp phần đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn.



Gắn bó với công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội ở nhiều đơn vị công tác khác nhau, song ở cương vị, nhiệm vụ nào, Thiếu tá Tuấn cũng luôn thể hiện được năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Năm 2015, đồng chí Tuấn được Ban Giám đốc Công an tỉnh điều chuyển công tác từ Công an thành phố Vĩnh Yên về công tác tại Công an huyện Yên Lạc, đảm nhận chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự.

Quá trình công tác, anh luôn chấp hành tốt quy định của đơn vị, điều lệnh CAND, cùng đồng đội triệt phá, bắt giữ nhiều vụ tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. Tháng 6/2016, đồng chí Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Lạc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Tuấn luôn chủ động nắm tình hình, tìm hiểu đặc điểm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn, từ đó tham mưu với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn các giải pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Là người chỉ huy đội, Thiếu tá Tuấn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát hình sự đấu tranh, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và ổ nhóm tội phạm hình sự. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén của mình, anh thường được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao đảm nhận nhiều phần việc quan trọng trong các vụ án lớn, phức tạp.

Bản thân anh đã trực tiếp tham gia điều tra, làm rõ nhiều vụ việc trong thời gian ngắn, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.Tiêu biểu, tháng 4/2020, Công an huyện Yên Lạc nhận được tin báo của Công an xã Bình Định về việc gia đình ông Nguyễn Văn Long (Cung Thượng, Bình Định) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, trị giá khoảng hơn 160 triệu đồng và các loại giấy tờ có giá trị.

Ngay sau khi nhận tin báo, được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, Thiếu tá Tuấn khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh và nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Bùi Văn Cường (sinh năm 1999), trú tại thôn Cung Thượng, xã Bình Định, thu hồi nhiều tài sản có giá trị. Vụ trộm cắp trên được điều tra, làm rõ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình dư luận trên địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh nông thôn…

Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Thiếu tá Tuấn và các đồng nghiệp chú trọng thực hiện tốt công tác vận động, bắt giữ đối tượng truy nã. Anh cùng với các đồng đội chủ động thu thập thông tin về đối tượng truy nã do Công an huyện Yên Lạc và các đơn vị khác ra quyết định truy nã để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp sự khéo léo trong giao tiếp của bản thân, Thiếu tá Tuấn đã gặp trực tiếp gia đình, người thân các đối tượng truy nã, tạo sự tin tưởng của họ với cán bộ công an, giải thích cho họ hiểu về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước để họ hiểu và vận động người thân của họ ra đầu thú.

Trong 5 năm (từ năm 2015 đến tháng 6/2020), Thiếu tá Tuấn cùng với đồng đội trực tiếp bắt và vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú; trong đó, có đối tượng Lỗ Đức Việt (sinh năm 1990), trú tại xã Liên Châu là đối tượng bị truy nã hơn 5 năm.

Là đội trưởng của một đội nghiệp vụ, Thiếu tá Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập thể đoàn kết, trách nhiệm, không đồng chí nào vi phạm kỷ luật, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội.

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác, từ năm 2015 đến năm 2019, Thiếu tá Phạm Kim Anh Tuấn liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Thiếu tá Tuấn chia sẻ: Thành công của mỗi chuyên án, vụ án chính là động lực để anh nỗ lực, phấn đấu góp sức mình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Minh Hà