Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước...”, từ năm 2015 đến nay, Lập Thạch tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó nhấn mạnh phương châm lấy thi đua làm động lực phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực.



UBND huyện Lập Thạch và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã tổ chức các phong trào thi đua thường niên và các phong trào thi đua chuyên đề theo sự kiện ở từng thời điểm.

Cùng với các phong trào thi đua thường niên, UBND huyện còn triển khai các nội dung thi đua, cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày thành lập tỉnh...

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”...

Các phong trào thi đua chuyên đề, các cuộc vận động đã được các đơn vị, địa phương triển khai với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Lập Thạch đã giành được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đến năm 2020 đạt 1.516 tỷ đồng, tăng 312,5 tỷ đồng so với năm 2015. Bình quân giá trị sản xuất/ha canh tác hàng năm đạt 85,7 triệu đồng/ha, tăng 11,2 triệu đồng/ha so với năm 2015.

Tổng giá trị công nghiệp xây dựng ước đến năm 2020 theo giá so sánh ước đạt 4.702 tỷ đồng, tăng 3.108 tỷ đồng so với năm 2015; các ngành thương mại đạt 2.242 tỷ đồng, tăng 818 tỷ đồng so với năm 2015.

Đến nay, huyện đã có 3 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp có hiệu quả hoạt động cao. Huyện đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy công nghiệp phát triển, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, góp phần giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay, 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, tăng 2,92% so với năm 2015, 85,7% thôn/TDP đạt tiêu chuẩn thôn/TDP văn hóa, tăng 18,9% so với năm 2015.

Công tác giáo dụcvà đào tạo tiếp tục được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì thường xuyên. Công tác đào tạo, dạy nghề được tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng nguồn lao động được nâng lên rõ rệt. Chính sách giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thiết thực, như xây nhà đại đoàn kết cho 67 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí, hỗ trợ giáo dục, tiền điện; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất (với tổng số tiền 91,6 tỷ đồng). Từ đó, đời sống của hộ dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều ngày một giảm.

Các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công được thực hiện hiệu quả. Tính từ năm 2015 đến nay, đã xây mới được 209 nhà tình nghĩa, sửa 524 nhà cho các đối tượng với tổng kinh phí 18,7 tỷ đồng...

5 năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH của huyện Lập Thạch luôn được giữ vững. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm.

Huyện cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo số lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng, phục vụ ngày càng tốt hơn. Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng luôn được quan tâm, hàng năm cử cán bộ, công chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,...

Kết quả, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 24 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 cá nhận được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 82 tập thể và 292 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Huyện cũng có 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể và 9 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019, nhân dân và cán bộ huyện Lập Thạch vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Có thể thấy, trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và các sở ngành chức năng, huyện Lập Thạch đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua đã tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện, góp phần làm cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Lập Thạch tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, lấy đó động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Thế Hùng

(Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch)