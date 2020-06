"Dân vận khéo" để phát huy nội lực trong mỗi người dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy nội lực trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở địa phương.



Nhờ dân vận khéo, người dân thôn Ái Văn tích cực đóng góp tiền và ngày công xây dựng rãnh thoát nước thải





Trở lại xã Sơn Lôi, chúng tôi thật bất ngờ bởi vùng quê nghèo trước kia nay như được khoác lên mình tấm áo mới. Nhà cao tầng khang trang, đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao...

Điển hình nhất là ở thôn Bá Cầu, trước khi xây dựng NTM, hệ thống cống rãnh, đường giao thông không có, tình trạng rác và nước thải chảy tràn ra đường rất mất vệ sinh; kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên đời sống nhân dân khó khăn thì nay diện mạo đã thay đổi tích cực.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bá Cầu Đỗ Xuân Tám cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tuy được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nhưng với tinh thần “không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước” mà phải “lấy sức dân để lo cho dân”, theo hướng dẫn của cấp trên, chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng NTM, phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM tới toàn thể nhân dân.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tích cực bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện “dân vận khéo”, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Hiểu được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM , nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng xây nhà văn hóa; đóng góp hơn 30 triệu đồng xây dựng đường điện vào khu nghĩa trang và gần 1.000 ngày công lao động.

Đặc biệt, từ giữa năm 2019, để xây dựng NTM nâng cao, nhân dân trong thôn tích cực đóng góp tiền, ngày công xây dựng hơn 2.600m rãnh thoát nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải tồn tại trong khu dân cư nhiều năm qua.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi Nguyễn Như Tâm cho biết: Để vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, tiên phong đóng góp tiền, ngày công; tuyên truyền, vận động người thân, làng xóm giữ gìn vệ sinh môi trường; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…

Vì vậy, khi triển khai xuống các chi bộ, khu dân cư, người dân mới hiểu, tin tưởng, đồng thuận và làm theo. Xã đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình dân vận khéo như: Dân vận khéo tuyên truyền giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa; vận động nhân dân trồng rau, dưa an toàn; nhân dân giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi gắn với bảo vệ môi trường; vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Từ việc đẩy mạnh các mô hình “dân vận khéo” kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhân dân toàn xã đã đoàn kết, đồng thuận thực hiện. Ngoài nguồn kinh phí của cấp trên, nhân dân trong xã đóng góp hơn 1 tỷ đồng tiền mặt; hơn 2.700 ngày công lao động; hiến hơn 7.500m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Sau khi về đích NTM năm 2015, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí thu nhập, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất chất lượng cao.

Trong đó, xây dựng mô hình sản xuất dưa chuột an toàn quy mô 20ha tại thôn An Lão; vùng sản xuất giống lúa mới tại các thôn Ái Văn, An Lão, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa với diện tích 202 ha, năng suất bình quân 66 tạ/ha…

Ngoài việc đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, xã vận động, tạo điều kiện để người dân dồn thửa đổi ruộng, phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp. Trong đó điển hình có trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Văn Đoàn (thôn Ngọc Bảo), thu nhập từ 170 - 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi bò, lợn sinh sản, lợn thịt của ông Trần Văn Minh (thôn Ái Văn), thu nhập 150 triệu đồng/năm.

Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, xã vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền, vận động, giới thiệu người lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi xuất khẩu lao động.

Đến nay, toàn xã có hàng trăm lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hàng chục lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thu nhập ổn định. Với những nỗ lực trên, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 13,9 triệu đồng (năm 2011) lên 39,6 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Có thể nói, qua phong trào “dân vận khéo”, tinh thần tự lực, tự cường và đoàn kết được khơi dậy trong nhân dân xã Sơn Lôi, phát huy nội lực của địa phương trong phát triển KT-VH-XH, giữ vững ổn định chính trị, ANQP.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất , xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025.

Bài, ảnh: Phương Loan