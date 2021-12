Đa dạng sản phẩm du lịch dịp Tết

Với chủ trương phục hồi du lịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, nên mặc dù còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều địa phương đã liên kết với các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng sản phẩm phù hợp. Đón đầu xu hướng du lịch an toàn, các sản phẩm du lịch cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2022 đang được các đơn vị chuẩn bị khá đa dạng, quảng bá, chào bán với nhiều chương trình hấp dẫn...

Du khách trải nghiệm tour du lịch xe đạp khám phá phố cổ Hà Nội do Công ty du lịch VietFoot Travel tổ chức

Nhiều chương trình ưu đãi, hấp dẫn

Với chủ trương dần phục hồi du lịch, từ cuối tháng 10-2021, nhiều địa phương và đơn vị lữ hành đã đồng loạt ra mắt các sản phẩm du lịch hấp dẫn với tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, đây là thời điểm rất thích hợp để kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch an toàn. Việc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch Tết sẽ là đòn bẩy để tái tạo lại thị trường, sau thời gian dài chìm lắng.

Thời điểm này, nhiều đơn vị du lịch đã thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch Tết với nhiều chính sách kích cầu, ưu đãi cho du khách. Công ty Du lịch VietSense giới thiệu chùm tour Tết giảm giá 25%, trong đó nổi bật là các tour khám phá Đông - Tây Bắc và miền Trung - Nam Bộ với các điểm du lịch hấp dẫn, như: “Săn mây Tà Xùa - Sơn La”, “Những nẻo đường Tây Bắc”, “Về miền đá nở hoa tại Hà Giang”, khám phá đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)… Công ty Du lịch Flamingo Redtours giới thiệu 2 dòng sản phẩm đón Giáng sinh và Tết Dương lịch tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, đó là: “Kỳ nghỉ Giáng sinh nhiệm màu” và “Kỳ nghỉ rộn ràng lễ hội” với nhiều sản phẩm, dịch vụ, hoạt động vui chơi, tiệc gala đếm ngược chào đón năm mới, được giảm giá 50%.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, du lịch Tết năm nay còn có nhiều sản phẩm mới mang hình thức liên kết giữa các địa phương và đơn vị lữ hành. Điển hình như Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen với hơn 30 thành viên cùng triển khai chương trình caravan (tự lái xe) khám phá Tây Bắc. Hay tour trải nghiệm xe đạp do Công ty Du lịch VietFoot Travel xây dựng, với hành trình khám phá Hà Nội và các địa phương: Ninh Bình, Hòa Bình… đang thu hút du khách dịp cuối năm. Công ty Lữ hành Hanoitourist kết hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục triển khai sản phẩm tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”...

Ở lĩnh vực lưu trú, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội cũng “tung” ra các chương trình hấp dẫn trong dịp này. Giám đốc kinh doanh khách sạn Movenpick (42A Lý Thường Kiệt, Hà Nội) Nguyễn Thùy Bích Vân cho biết, bên cạnh việc ưu đãi giá phòng, khách sạn còn phát triển sản phẩm ẩm thực đón năm mới với nhiều dịch vụ trải nghiệm được giảm giá tới 25%.

Còn theo Giám đốc điều hành khách sạn La Siesta (Hàng Bè, Hà Nội) Dương Vân Nguyên, đơn vị sẽ giảm giá phòng tới 60% và ra mắt nhiều dịch vụ tại skybar (quán bar trên tầng thượng) phục vụ du khách tham gia sự kiện đếm ngược chào năm mới.

Sản phẩm du lịch caravan (tự lái xe) khám phá Tây Bắc được Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen triển khai trong dịp cuối năm 2021 và Tết Dương lịch 2022

An toàn để thu hút khách

Theo các đơn vị kinh doanh du lịch, dù các sản phẩm du lịch có nhiều thay đổi hấp dẫn, đa dạng hơn, nhưng thực tế số lượng khách còn hạn chế. Giám đốc Công ty Du lịch VietSense Nguyễn Văn Tài lý giải, do diễn biến dịch phức tạp, nên tâm lý của du khách còn e ngại. Không ít khách hàng đã đặt tour từ tháng 11, nhưng lại báo hủy hoặc lùi thời gian.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho rằng, với việc còn xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, du lịch “xanh an toàn” vẫn là xu hướng chủ đạo. Do vậy, để hoạt động du lịch diễn ra an toàn cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch trong việc thông tin kịp thời về chính sách đón khách, điểm đến an toàn, các dịch vụ được phép triển khai.

Còn theo Giám đốc Công ty Du lịch VietFoot Travel Phạm Duy Nghĩa, ngoài việc xây dựng sản phẩm, các đơn vị cần nâng cao năng lực tổ chức, xây dựng các kịch bản ứng phó với những tình huống phát sinh. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho hay, để khách yên tâm khi trải nghiệm du lịch, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng sản phẩm, kết nối với du khách, giúp khách hàng dễ dàng đặt các dịch vụ trực tuyến cũng như cập nhật thông tin sản phẩm của đơn vị.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hoạt động du lịch tuy còn khó khăn nhưng bước đầu đã có dấu hiệu khả quan khi nhiều tỉnh, thành phố có lượng khách tăng, đặc biệt là việc thí điểm đón khách quốc tế đã thu hút hơn 1.000 khách. “Ngành Du lịch đang từng bước khôi phục và kỳ vọng có thể gia tăng được lượng khách trong dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2022. Để du lịch phục hồi bền vững, ngành Du lịch sẽ đề xuất thêm những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như giải quyết bài toán về nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

