Di sản thế giới Thành nhà Hồ giảm giá vé cho khách tham quan

Nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19 và thực hiện chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ VHTTDL phát động, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã có chương trình giảm giá vé tham quan.

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ - điểm đến du lịch hấp dẫn

Theo đó, bắt đầu từ ngày 10.6 đến hết ngày 10.8, Trung tâm sẽ giảm 30% mức phí tham quan đối với các đoàn tour du lịch đến tham quan di sản (đã liên hệ với Trung tâm); giảm 50% mức phí tham quan di sản đối với khách nội địa (trong tỉnh).

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu tham quan của du khách, Trung tâm đã có sự chuẩn bị chu đáo từ công tác bảo vệ, sắp xếp hợp lý các phòng trưng bày, các hiện vật, bố trí hướng dẫn viên thuyết minh, cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường, bố trí bãi để xe ô tô hợp lý, dịch vụ giải khát, giới thiệu các đặc sản sản vật địa phương phục vụ nhu cầu du khách.

“Đồng thời, để tăng diện phủ rộng bóng mát cũng như tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh cho di sản, Trung tâm đã trồng bổ sung hơn 40 cây xanh trong khu vực di sản, tạo hệ thống không gian xanh thân thiện, đẹp mắt”, ông Linh cho biết thêm.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2020 về lượng khách và doanh thu sụt giảm mạnh; nhiều công ty du lịch, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm du lịch... tạm dừng hoạt động.

Cụ thể: tổng lượt khách ước đạt 2.631.000 lượt khách, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 23,5% kế hoạch 2020 (trong đó khách quốc tế đạt: 18.305 lượt khách, giảm 85,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 4,6% kế hoạch 2020); Tổng thu du lịch ước đạt: 3.669 tỷ đồng, giảm 52,9% so với cùng kỳ 2019, đạt 17,9% kế hoạch 2020.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19 và thực hiện chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ VHTTDL phát động, Sở đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tổ chức các chương trình khuyến mại như giảm giá vé tham quan, thuyết minh miễn phí cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ du lịch.

“Ngoài ra, sở sẽ tập trung đẩy mạnh chiến dịch truyền thông về điểm đến "Du lịch Thanh Hóa – điểm đến an toàn, hấp dẫn" thông qua truyền thông, báo chí, qua các ứng dựng du lịch thông minh; chú trọng quảng bá qua các kênh của mạng xã hội, youtube…”, bà Yến cho biết thêm.