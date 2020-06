Nữ Đội trưởng trách nhiệm, tận tâm với công việc

Tận tâm với công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân (CAND), gương mẫu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Đó là nhận xét của đồng nghiệp khi nói về Trung tá Lê Thị Kim Hoa, Đội trưởng Đội Hướng dẫn cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về ANTT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Trường trung học Cảnh sát nhân dân 1, chị Hoa được phân công công tác tại Công an tỉnh Điện Biên. Năm 2005, chị chuyển công tác về Công an tỉnh Vĩnh Phúc và làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đến tháng 6/2018, chị Hoa được điều chuyển về công tác tại Đội Hướng dẫn cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về ANTT, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.

Trung tá Hoa chia sẻ: “Dù ở vị trí công tác nào, tôi luôn xác định phải cố gắng, nỗ lực và tận tâm với công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp trên, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Công tác trong ngành Công an gần 22 năm, song chị có đến gần 20 năm thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Chị Hoa cho biết: Cuộc chiến chống tội phạm về ma túy được coi là một mặt trận gian nan, nhiều thử thách. Các cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận này thường xuyên phải đối diện với những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị phát hiện, bắt giữ.

Hiểu rõ những nguy hiểm đó, chị Hoa luôn xác định tư tưởng, nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND “Đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Đảng và nhân dân cần đến”.

Để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm về ma túy, chị Hoa không ngại khó khăn, điều tiếng cùng đồng đội “hóa thân” thành các nhân vật thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, vũ trường… ròng rã hàng tháng trời nhằm triệt phá thành công nhiều ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

Với những cố gắng, nỗ lực trong công việc, từ năm 2015 đến năm 2018, Trung tá Lê Thị Kim Hoa được lãnh đạo bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Đội trưởng, sau đó Đội trưởng Đội Tổng hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Với cương vị Đội trưởng, Trung tá Hoa cùng các cán bộ trong đội chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trung tá Hoa trực tiếp tham gia cùng đơn vị đấu tranh triệt phá nhiều điểm mua bán trái phép chất ma túy, nhất là các vụ án có đối tượng phạm tội là phụ nữ.

Tháng 6/2018, Trung tá Hoa được điều chuyển công tác đến Đội Hướng dẫn cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về ANTT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH. Đây là lĩnh vực công tác mới, song cá nhân Trung tá Hoa đã chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Hoa cùng các đồng nghiệp chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình, chỉ tiêu theo chức năng của lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH, giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy thực hiện công tác QLHC về TTXH như:

Công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT; quản lý nhân, hộ khẩu; quản lý, giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý của cơ quan công an; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã chính quy…

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác, từ năm 2015 đến năm 2019, Trung tá Lê Thị Kim Hoa liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, mới đây, Trung tá Lê Thị Kim Hoa là một trong số những cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Minh Hà