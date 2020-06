Người Việt trẻ khởi nghiệp xanh tại Phần Lan

Hai cựu du học sinh Phần Lan, Trần Bảo Khánh (28 tuổi) và Chu Hoàng Sơn (24 tuổi) vừa được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất) năm 2020 của Tạp chí Forbes châu Âu cho hạng mục Doanh nhân xã hội.

Thành tích ấn tượng của hai nhà đồng sáng lập Rens Original, thương hiệu giày thể thao thân thiện với môi trường cho thấy sức hút to lớn từ dự án khởi nghiệp xanh của những người Việt trẻ tại trời Âu.

Trần Bảo Khánh (hàng đầu bên trái) và Chu Hoàng Sơn (hàng đầu bên phải) cùng các thành viên chủ chốt của thương hiệu giày thể thao Rens Original.

Thương hiệu thân thiện với môi trường

Công nghiệp thời trang là lĩnh vực đầy tiềm năng khi mang lại giá trị khổng lồ với doanh thu hằng năm ước tính khoảng 1,3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, những sản phẩm trong lĩnh vực này cũng tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên, gây ô nhiễm về rác thải, khí thải và chịu trách nhiệm cho khoảng 20% lượng nước thải trên thế giới. Sự quan tâm tới bảo vệ môi trường trong thời trang đã dẫn tới việc chế tạo và sử dụng một loạt vật liệu thay thế.

Xuất phát từ xu hướng đó cộng với niềm đam mê, hai chàng trai Trần Bảo Khánh và Chu Hoàng Sơn đã cùng nhau theo đuổi việc tạo ra mẫu giày thể thao chống thấm nước đầu tiên trên thế giới bằng vật liệu tái chế từ bã cà phê và chai nhựa.

Chu Hoàng Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đều là những người trẻ đam mê giày thể thao và cũng quan tâm tới nguồn gốc, tác động của những đôi giày mà chúng tôi đang dùng. Chưa có người nào đưa ra một sự lựa chọn bền vững và thân thiện với môi trường, do đó chúng tôi quyết định sẽ tạo ra một sản phẩm như vậy”. Từ bỏ công việc đáng mơ ước tại các công ty, tập đoàn lớn ở Phần Lan, hai chàng trai người Việt Nam tài năng đã quyết định khởi nghiệp với sản phẩm Rens Original.

Từ đó, những đôi giày thể thao thân thiện với môi trường, có giá cả phải chăng, lại hợp thời trang và mang phong cách riêng đã ra đời. Một đôi giày thương hiệu Rens Original nặng 460g, được tạo thành từ 300g bã cà phê và 6 vỏ chai nhựa đã qua sử dụng.

Thống kê của Hiệp hội Cà phê nước Anh cho biết, mỗi ngày có khoảng 2 tỷ tách cà phê được tiêu thụ trên khắp thế giới, thải ra môi trường gần 600.000 tấn bã, phát sinh khí metan gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu. Còn theo Tạp chí Forbes, cứ mỗi phút người tiêu dùng trên thế giới lại mua 1 triệu chai nhựa và 91% trong số đó không thể tái chế, góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề rác thải nhựa mà nhân loại đang phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Theo lời “quảng cáo” của Rens Original, những đôi giày đặc biệt này không thấm nước, khô nhanh gấp hai lần vải thường, lại rất nhẹ và thông thoáng do đặc tính tự nhiên của cà phê là loại bỏ mùi hôi, phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau cũng như lối sống năng động của người trẻ hiện nay. Các sản phẩm của Rens Original cũng không chứa nguyên liệu có nguồn gốc động vật.

Lên kế hoạch sản xuất tại Việt Nam

Giữa năm 2019, những đôi giày mang thương hiệu Rens Original được Trần Bảo Khánh và Chu Hoàng Sơn giới thiệu trên Kickstarter - trang web gọi vốn cộng đồng lớn nhất thế giới. Chỉ sau 24 giờ, đã có 177 người ủng hộ với số tiền 19.000 USD khiến Rens Original trở thành dự án gọi được vốn nhanh nhất Phần Lan trong 1 ngày. Kết thúc thời gian gọi vốn, sản phẩm này đã nhận được gần nửa triệu USD, vượt xa so với mục tiêu đặt ra ban đầu.

Ngoài chiến dịch gọi vốn trên Kickstarter, hai chàng trai thế hệ 9X còn nhận được tiền đầu tư chiến lược từ một nhóm các nhà đầu tư có ảnh hưởng bậc nhất tại Phần Lan, đồng thời được các kênh truyền thông mạng xã hội của Liên hợp quốc chia sẻ thông tin. Rens Original trở thành một điển hình được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) làm video giới thiệu, còn báo Ilta Sanomat của Phần Lan thì nhận định: “Giày làm từ bã cà phê và chai nhựa sẽ đưa Phần Lan lên bản đồ thời trang thế giới”.

Đáng chú ý, trong giai đoạn kinh tế thế giới chao đảo do những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Rens Original vẫn có thêm các khoản đầu tư mới đến từ Quỹ Đầu tư mạo hiểm ở Helsinki (Phần Lan) và New York (Mỹ) cùng hàng chục nghìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Nhà đồng sáng lập Trần Bảo Khánh thừa nhận rằng, thương hiệu của mình gặp nhiều thách thức khi cạnh tranh với các “ông lớn” như Nike, Adidas, Puma… Song đổi lại, Rens Original đã tập trung hoàn toàn cho phân khúc giày thể thao thân thiện với môi trường - yếu tố then chốt cho một thương hiệu thời trang trong tương lai, với từng bước đi vững chắc và mong muốn luôn giữ được sự khác biệt.

Từ thành công bước đầu, Trần Bảo Khánh và Chu Hoàng Sơn đang ấp ủ dự định dịch chuyển dây chuyền sản xuất về quê hương, từ đó có thể tận dụng nguồn bã cà phê trong nước. Đồng thời cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu đi khắp thế giới, vì sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam. “Đầu tư sản xuất tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn trở thành một mắt xích của quá trình này”, Trần Bảo Khánh chia sẻ.

Bình Duyên (Theo Hanoimoi.com.vn ngày 7/6/2020)