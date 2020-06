Từ “điểm nóng” trở thành điểm sáng trong đấu tranh chống ma túy

Cách đây 15 năm, xã Liên Hòa (Lập Thạch) từng được xem là “điểm nóng” về ma túy, cuộc sống của người dân trong xã bị xáo trộn, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai các biện pháp đấu tranh với ma túy và tội phạm ma túy, cuộc sống của người dân đã bình yên trở lại, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. “Điểm nóng” một thời nay trở thành điểm sáng trong đấu tranh phòng chống ma túy.



Công an xã Liên Hòa (Lập Thạch) đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.





Liên Hòa là xã miền núi của huyện Lập Thạch với hơn 6.400 nhân khẩu. Không ít người dân phải đi làm thuê ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc và các thành phố lớn trên khắp cả nước để cải thiện cuộc sống và thu nhập của người dân cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về kinh tế lại kéo thêm hệ lụy là nạn nghiện ngập, mua bán ma túy cũng theo những con người đi làm ăn xa ấy tràn vào địa phương. Ban đầu chỉ là một vài người thử chơi “cái chết trắng” khi làm việc ở xứ xa, sau đó trở về địa phương dụ dỗ, lôi kéo người thân, bạn bè, hàng xóm sử dụng.

Chỉ sau một thời gian ngắn, số người nghiện ở địa phương tăng cao, tập trung chủ yếu ở thôn Ngọc Liễn. Có thời điểm, chỉ tính riêng thôn Ngọc Liễn có gần 30 người nghiện ma túy. Cũng từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn “nóng”, đặc biệt là tệ nạn trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Người dân lo lắng khi các đối tượng nghiện cứ vật vờ mua bán ma túy nhỏ lẻ, một số đối tượng nghiện còn bị HIV và lây nhiễm sang vợ, con khiến tâm lý người dân vô cùng hoang mang.

Trước tình hình phức tạp về ma túy, cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống ma túy, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động và tác hại của ma túy. Tăng cường tuyên truyền tới từng nhà, từng hộ gia đình về kiến thức liên quan đến ma túy, thái độ đúng về phòng chống ma túy, xóa bỏ sự kỳ thị với những người nghiện, người nhiễm HIV.

Từ đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức cũng như có ý thức trách nhiệm trong việc tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào các hoạt động, phong trào phòng chống ma túy ở địa phương thông qua mô hình tổ liên gia tự quản. Hiện nay, toàn xã có 77 tổ liên gia tự quản hoạt động ở 8 thôn dân cư với phương châm “tự phòng, tự bảo vệ và tố giác tội phạm”.

Đây là “cánh tay đắc lực” cùng với công an viên phụ trách thôn thường xuyên nắm bắt chặt chẽ tình hình dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn, báo cáo lên cấp trên giải quyết dứt điểm cũng như tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng cai nghiện thành công, tu chí làm ăn.

Đồng thời, các thành viên trong tổ còn hướng dẫn, giúp đỡ những người nghiện, nhiễm HIV/AIDS tham gia vào tổ chức xã hội như “CLB Bạn tình âm tính”, “CLB Vì ngày mai Lập Thạch”… để có môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh và thêm quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy.

Công an xã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong nhân dân; tổ chức cho các gia đình ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng, triển khai, duy trì nhiều mô hình phù hợp ở mỗi thôn dân cư như: “Làng Bến tự quản về an ninh trật tự”, “CLB Phòng chống tệ nạn xã hội” của Hội LHPN xã, “CLB Nông dân với pháp luật”, “CLB Gia đình hạnh phúc”,…

Đặc biệt, để kiểm soát tốt tình hình về ma túy và đấu tranh có hiệu quả với ma túy, tội phạm ma túy, từ năm 2010 đến nay, Công an xã triển khai có hiệu quả mô hình “CLB Công an xã”. Hiện nay, với 45 thành viên, “CLB Công an xã” là lực lượng nòng cốt nắm chắc tình hình tại các thôn dân cư và kịp thời cùng các lực lượng khác xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Sau nỗ lực chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, an ninh trật tự, xã Liên Hòa có những chuyển biến rõ ràng, tích cực. Toàn xã chỉ còn 17 đối tượng nghiện đã được đi cai nghiện, 2 đối tượng liên quan đến ma túy thuộc diện quản lý.

Nhiều năm nay, số vụ liên quan đến ma túy trên địa bàn xã giảm hẳn, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đặc biệt tình trạng trộm cắp tài sản nổi cộm trước đây không còn xảy ra.

Từ một “điểm nóng” về ma túy, nay Liên Hòa đã trở thành điểm sáng về đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: Lê Thảo