Sân Golf Tam Đảo đón khách trong an toàn

Sau khi có quy định được phép mở cửa đón khách ngoại tỉnh trở lại, sân Golf Tam Đảo thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ, không để nguồn lây từ bên ngoài, đảm bảo an toàn cho khách trên sân golf và cán bộ, công nhân viên ở công ty.



Các biện pháp phòng, chống dịch được tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ tại sân Golf Tam Đảo

Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và huyện Tam Đảo về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo đã chủ động bố trí nhân lực, vật tư cần thiết theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế để phòng, chống dịch.

Đối với nhân viên, công ty phố hợp với Phòng khám Medlatec Vĩnh Phúc triển khai xét nghiệm, khám sức khỏe đầy đủ, khi nhân viên đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới tiếp tục làm việc.

Hiện, công ty có trên 520 người, trong đó, ngoại trừ nhân viên bị huyết áp cao, mang thai tạm thời chưa tiêm văc xin phòng Covid-19 thì trên 95% cán bộ, nhân viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Mỗi tuần, công ty triển khai xét nghiệm tầm soát từ 30 - 60 người để sớm phát hiện những trường hợp nghi nhiễm nhằm có phương án xử lý kịp thời. Công ty rà soát nhân viên ở những vùng có người nhiễm dịch Covid – 19 và sẽ cho nghỉ phép để theo dõi y tế, khi đủ thời gian nếu đảm bảo an toàn mới tiếp tục đi làm.

Việc mở cửa đón khách ngoại tỉnh vừa là cơ hội để công ty duy trì các hoạt động dịch vụ nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc kiểm soát dịch để phát triển ổn định, bền vững. Bởi vậy, đối với khách, công ty đề ra quy định chỉ nhận khách đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19; khách có đầy đủ giấy tờ chứng minh ở vùng an toàn; không tiếp nhận khách đến từ vùng dịch cấp độ 3 và 4.

Mọi thông tin cá nhân, lịch trình đi – đến của khách đều được cập nhật, lưu giữ trong tờ khai y tế giấy và phần mềm sổ sức khỏe điện tử để chủ động rà soát, truy vết nếu có dịch.

Hiện, công suất hoạt động của sân golf tối đa là 450 người/ngày, bởi vậy, công ty chia ra 3 ca để đón khách, mỗi ca khoảng 150 khách để đảm bảo chất lượng dịch vụ và phòng dịch hiệu quả.

Ngay từ sảnh lễ tân, công ty bố trí nhân viên đo thân nhiệt, phát khẩu trang, sắp xếp bàn check in riêng để tạo khoảng cách an toàn, yêu cầu khách sát khuẩn tay và khuyến cáo người chơi golf, các câu lạc bộ golf nên đi cùng người quen, nắm rõ thông tin, lịch trình của bạn chơi trong nhóm và phải chấp hành quy tắc “5K” khi lên sân chơi golf cũng như khi sử dụng các dịch vụ khác ở công ty để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Thực hiện hướng dẫn của ngành Y tế, công ty chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, bố trí hợp lý. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời ở khu tách biệt, có cầu thang bộ, cầu thang máy, nhà vệ sinh riêng để cách ly người nghi ngờ mắc Covid-19; trang bị phòng y tế và tủ thuốc thiết yếu, dung dịch sát khuẩn và kít test nhanh để chủ động thực hiện phòng dịch.

Theo ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết: Dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bởi vậy, công ty đã chủ động nâng cấp độ phòng, chống dịch lên mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ, nhân viên.

Từ những chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và huyện Tam Đảo, công ty luôn thực hiện nghiêm những chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên, khách hàng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Qua đó, giữ vững doanh nghiệp “xanh, sạch về Covid”, chung tay cùng toàn tỉnh sớm đầy lùi dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Phương Loan