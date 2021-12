Đảm bảo an sinh cho người lang thang, cơ nhỡ

Tình trạng người lang thang, cơ nhỡ trên đường phố còn xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội, văn minh và mỹ quan đô thị. Các đối tượng này còn thường xuyên di chuyển làm tăng nguy cơ mắc và lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Trước thực tế đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, thu gom người lang thang về Trung tâm Công tác xã hội (TTCTXH) tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.



Cán bộ y tế Trung tâm Công tác xã hội tỉnh khám sức khỏe cho đối tượng được nuôi dưỡng tại trung tâm





Rà soát, thu dung

Tháng 10/2021, UBND xã Quang Yên, huyện Sông Lô phát hiện trường hợp chị L.T.N bế theo con nhỏ 2 tháng tuổi đi lang thang, xin ăn trên địa bàn xã. UBND xã đã tổ chức thu gom, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện bàn giao đối tượng về TTCTXH tỉnh.

Được biết, chị N quê ở tỉnh Thanh Hóa, làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị N bị mất việc. Không có việc làm, không có chỗ ở, chị N đem theo con nhỏ đi lang thang xin ăn.

Chị N cho biết: “Khi được đưa vào TTCTXH tỉnh, mẹ con tôi được các cán bộ của trung tâm chăm sóc tận tình, chu đáo. Trung tâm đã cấp phát các vật dụng sinh hoạt thường ngày cho 2 mẹ con tôi. Tôi và con được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, có chỗ ngủ ấm áp. Đặc biệt, cán bộ y tế của trung tâm thường xuyên thăm hỏi, khám sức khỏe cho 2 mẹ con khiến tôi rất yên tâm. Tôi dự định sau khi hồi phục sức khỏe sẽ đưa con trở về quê sinh sống”.

Chị L.T.N là một trong số những trường hợp người lang thang, cơ nhỡ ngoài cộng đồng được đưa về TTCTXH tỉnh chăm sóc. Khi phát hiện đối tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn, chính quyền cấp xã sẽ phối hợp với với Phòng LĐ-TB&XH bàn giao đối tượng cho TTCTXH tỉnh. Trung tâm thực hiện tiếp nhận tạm thời đối tượng vào chăm sóc, quản lý; đồng thời, tiến hành phân loại và giải quyết theo quy trình.

Đối với những đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, trung tâm chủ động liên hệ với chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú thông báo cho gia đình đến làm thủ tục bảo lãnh và lập cam kết không để đối tượng tái lang thang, xin ăn.

Những đối tượng ở các tỉnh khác, trung tâm báo cáo Sở LĐ-TB&XH liên hệ với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố có đối tượng lang thang, xin ăn để phối hợp xác minh thông tin và bàn giao đối tượng về địa phương.

Những đối tượng lang thang là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần không có khả năng lao động, chưa xác định được địa chỉ nơi cư trú, không có giấy tờ tùy thân và thông tin thân nhân, trung tâm báo cáo Sở LĐ-TB&XH về việc tiếp nhận các đối tượng vào chăm sóc dài hạn tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Các đối tượng trong độ tuổi lao động, còn khả năng lao động sẽ được hòa nhập cộng đồng.

Phó Giám đốc TTCTXH tỉnh Hoàng Thị Oanh cho biết: "Từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 5 đối tượng lang thang, cơ nhỡ về chăm sóc, nuôi dưỡng. Các đối tượng thường có biểu hiện thần kinh không ổn định hoặc sức khỏe yếu. Khi vào trung tâm, những người này đều được xét nghiệm Covid-19 và cách ly y tế 21 ngày tại khu cách ly riêng, sau đó, đưa về chung sống hòa nhập cùng các trường hợp khác".

Chăm sóc chu đáo

Hiện nay, các đối tượng được tiếp nhận tạm thời và dài hạn tại trung tâm được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ về các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng, cụ thể, đối với trẻ em dưới 4 tuổi được hưởng trợ cấp bằng 5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, các đối tượng đủ 4 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp bằng 4 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, các đối tượng được cấp phát các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày như chăn, màn, chiếu, quần áo...; các đối tượng đang đi học được cấp sách, vở, đồ dùng học tập và các chi phí khác theo quy định; các đối tượng trong độ tuổi lao động, không có việc làm được trung tâm hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những người lang thang, cơ nhỡ gặp nhiều khó khăn do không có việc làm và nơi ở ổn định. Những người này thường xuyên di chuyển làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Việc triển khai những chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế là việc làm cấp thiết giúp những người lang thang, cơ nhỡ được chăm sóc chu đáo và được bảo vệ trước đại dịch Covid - 19.

Bài, ảnh: Bạch Nga