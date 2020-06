Bồ Lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã Bồ Lý (Tam Đảo) vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó nổi bật là, Đảng bộ đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân sâu sát cơ sở; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong và vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ... Những thành quả ấy tạo nên dấu ấn đậm nét, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Xuất phát là một xã nghèo, nguồn thu ngân sách thấp nên để đạt kết quả đó, công tác cán bộ được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong việc củng cố tổ chức và xây dựng Đảng. Hàng năm, xã thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, quy hoạch cán bộ; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc; tự giác, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định nêu gương đã tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Công tác phát triển đảng viên được coi là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tăng cường sức chiến đấu của Đảng. Có đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ. Bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

UBND xã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý điều hành, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, sớm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đề cao tính chủ động.

Chất lượng các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ. Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân, phong trào thi đua “dân vận khéo” được đẩy mạnh...

Có hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sự lãnh, chỉ đạo sát trúng của Đảng bộ, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự đồng thuận của nhân dân, xã Bồ Lý giành nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Điển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới của xã thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở cơ sở.

Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội. 5 năm qua, xã hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình với tổng số vốn trên 10 tỷ đồng. Chất lượng công trình được đảm bảo, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng trong ổn định an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nhân dân, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Toàn xã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, ổn định đời sống. Chăn nuôi được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp năm 2019 đạt 65%, tăng 12% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH.

Từ những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 của xã đạt 21,9%, vượt 7% so với mục tiêu đại hội (MTĐH). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 35 triệu đồng, vượt 1,96 lần so với MTĐH.

Đáng chú ý, xã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị và củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, VSATTP; không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó, có đồng bào dân tộc thiểu số. Xã triển khai thực hiện Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2020, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã”.

Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác thương binh, liệt sĩ và người có công được quan tâm, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đời sống vật chất, tinh thần của người có công được nâng lên. Trong 5 năm đã xây mới và sửa chữa 17 nhà ở cho người có công. Công tác lao động - việc làm được chú trọng. Từ năm 2015 đến nay có 982 lao động có việc làm mới. Công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 4,3%, giảm 3,38% so với đầu nhiệm kỳ.

Có thể nói, với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Bồ Lý tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó mục tiêu tổng quát được Đảng bộ xã xác định là: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Nâng cao giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản, dịch vụ; đưa sản phẩm nông nghiệp trở thành sản phẩm hàng hóa. Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Thực hiện mục tiêu đó, việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng càng được đặc biệt chú trọng.

Trước dự báo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2020 - 2025 có không ít khó khăn, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện các khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Bồ Lý cùng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

(Trần Đình Phong

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồ Lý)