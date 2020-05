Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 19 trẻ em bị tử vong do đuối nước; trong đó, xảy ra chủ yếu vào thời gian trẻ nghỉ hè và mùa mưa bão.



Để chủ động ứng phó, ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; xây dựng các văn bản hướng dẫn phòng, chống đuối nước; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại các địa phương trong thời gian học sinh nghỉ hè; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”; tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt việc bàn giao, giám sát, quản lý trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống đuối nước; đưa chương trình dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng cứu đuối vào chương trình ngoại khóa trong các nhà trường; tổ chức các buổi tuyên truyền, ngoại khóa về phòng, chống đuối nước cho học sinh trước thời gian học sinh nghỉ hè.

Hội CCB duy trì hoạt động của tổ canh trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước cao trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão và khi xả nước phục vụ tưới tiêu trên các kênh, mương, hồ, đập.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, ngòi, vùng nước, bãi tắm, các khu vực công trường xây dựng, khai thác đất thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng, ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngọc Mai