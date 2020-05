Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Mỹ đã đạt được nhiều thành công trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ xã cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là xuất phát điểm của địa phương thấp; kinh tế phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc; dịch bệnh, thiên tai diễn biến khó lường; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, sức chiến đấu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao…, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống nhân dân.

Xác định rõ lợi thế và những khó khăn, Đảng bộ xã Trung Mỹ đã biết nắm bắt thời cơ, tập trung khai thác những lợi thế, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội đề ra.

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công tác cán bộ được Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng, thông qua việc thường xuyên rà soát, kiện toàn, đưa ra quy hoạch và bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt, đảm bảo chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình, phù hợp.

Thực hiện nghị quyết, đề án, kế hoạch về tổ chức sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và nhận được sự đồng thuận cao. Trong nhiệm kỳ, đã giải thể 2 chi bộ, sáp nhập 2 chi bộ trường học, 3 chi bộ dân cư.

Hiện toàn Đảng bộ có 11 chi bộ, giảm 5 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ. Tổ chức sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn từ 108 người, còn 54 người (giảm 54 người); cấp xã từ 23 người, còn 8 người (giảm 15 người), đảm bảo đúng quy định, dân chủ, khách quan và ổn định.

Đi đôi với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy triển khai nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc.

Nhờ đó, các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt hơn 90%. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, thiết thực, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả đánh giá hàng năm, có hơn 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2015, 2019 Đảng bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2016, 2017, 2018 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng công tác tạo nguồn, trên cơ sở phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Do vậy, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 33 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 310 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Mỹ đạt khá. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 690 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 11,5% so với MTĐH; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại; giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng, tăng 9,9 triệu đồng so với MTĐH.

Đặc biệt, Đảng bộ luôn đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ; tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, gắn phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đảng bộ xã Trung Mỹ đề ra đó là tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, sát thực tế.

Phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy các cấp trong việc bàn, quyết nghị các nội dung và đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên nhằm xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ; tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác GPMB, thu hút đầu tư công nghiệp và du lịch vào địa phương; duy trì sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, GD&ĐT và các hoạt động an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Mỹ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trần Duy Hưng

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Mỹ)