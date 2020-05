Thực hiện chuyển hồ sơ và thủ tục hành chính qua bưu điện

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3746/UBND-HCC1 về việc thực hiện chuyển hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 25/5/2020.

Theo đó, hàng ngày, bưu điện sẽ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 nhân viên vận chuyển 4 lượt hồ sơ, kết quả TTHC giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các cơ quan, đơn vị liên quan; hồ sơ liên thông giữa các cơ quan với UBND tỉnh.

Bưu điện tỉnh phải bố trí đầy đủ công cụ, phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hồ sơ vận chuyển tuyệt đối an toàn; phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để lộ thông tin hồ sơ vận chuyển, làm sai hỏng, mất hồ sơ, chuyển chậm so với quy định, phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh do lỗi của mình gây ra.

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận hồ sơ do bưu điện chuyển đến và bàn giao hồ sơ, kết quả để bưu điện kịp thời chuyển đi các cơ quan, trả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xác nhận.

Khi giao, nhận hồ sơ, kết quả TTHC các bên phải ký biên bản giao, nhận với thời gian cụ thể (giờ, phút) và cập nhật trên phần mềm. Trường hợp hồ sơ, kết quả TTHC trong quá trình vận chuyển bị sai hỏng, mất hồ sơ phải phối hợp với bưu điện để khắc phục hậu quả.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thanh toán cước phí vận chuyển theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với bưu điện làm tốt công tác giao nhận hồ sơ, kết quả; hàng tháng thống kê số lượt hồ sơ, kết quả vận chuyển gửi Văn phòng UBND tỉnh làm căn cứ thanh toán chi phí vận chuyển với Bưu điện tỉnh.

Hồng Nhật