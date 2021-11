Thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

Hưởng ứng ngày “Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông” (TNGT), chiều 25/11, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên và xã Định Trung đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.



Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên trao quà tặng gia đình cháu Nguyễn Văn Tân ở thôn Vẽn, xã Định Trung. Ảnh: Kim Ly

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình cháu Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1994 ở thôn Vẽn và gia đình bà Đinh Thị Mơ ở thôn Gò, xã Định Trung.

Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn đã trao tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng nhằm động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn các gia đình từ nỗi đau của bản thân tuyên truyền đến người thân, hàng xóm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật để giảm thiểu những vụ tai nạn thương tâm.

Đoàn cũng đề nghị Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên, chính quyền các địa phương có sự quan tâm, giúp đỡ đối với các gia đình có người thân tử vong do TNGT; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến mọi người dân dưới nhiều hình thức khác nhau để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hương Giang