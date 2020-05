Sự kiện nổi bật 20/5/2020

1.Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin quay trở lại điều hành chính phủ



Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ tại Mátxcơva, ngày 30-4-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)





Văn phòng Báo chí Điện Kremlin ngày 19-5 cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov tạm thời điều hành chính phủ đã hết hiệu lực và Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh khôi phục quyền lãnh đạo chính phủ cho Thủ tướng Mikhail Mishustin.

2.Số ca mắc gần 5 triệu, WHO tái khẳng định vai trò dẫn dắt cuộc chiến chống Covid-19

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Tại phiên họp thường niên cấp bộ trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra trực tuyến ngày 19-5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố tổ chức đa phương này sẽ tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19 - đại dịch “đe dọa phá vỡ khuôn khổ hợp tác quốc tế”.

3.Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN





Sáng 20-5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín.

4.Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Thủ tướng giao tỉnh Đồng Nai phải hoàn tất giải phóng mặt bằng 1.810ha đầu tiên cho sân bay Long Thành trong năm 2020 để khởi công công trình trong quý I-2021.





Ngày 18-5, 17 hộ dân đầu tiên trong diện giải tỏa mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã nhận khoảng 70 tỷ đồng tiền đền bù. Dự kiến 1.810ha đất ưu tiên giai đoạn 1 của dự án sẽ được bàn giao trong năm 2020.

5.Đưa công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước an toàn

Công dân Việt Nam tại Ấn Độ được hỗ trợ làm thủ tục về nước.





Trong các ngày 19 và 20-5, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Ấn Độ đưa gần 340 công dân Việt Nam về nước an toàn.

6.Miền Bắc nắng nóng 2 ngày nữa, giữa tuần sẽ có mưa giải nhiệt

Bắc Bộ hôm nay (20-5) và ngày mai vẫn duy trì tình trạng thời tiết nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 22-5, nhiều vùng, trong đó có Hà Nội, sẽ có mưa rào diện rộng, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm nay.

(Theo hanoimoi.com.vn)