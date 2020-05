Ấn tượng Đồng Văn

Là địa phương đất chật, người đông với hơn 13.700 khẩu, bình quân đất canh tác hơn 300m2/người nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù chịu khó của người dân, xã Đồng Văn (Yên Lạc) là một trong những địa phương nhiều năm liền dẫn đầu huyện về thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH.



Một góc làng Yên Lạc, xã Đồng Văn hôm nay





Ấn tượng đầu tiên về xã Đồng Văn là sự đổi thay từ những con đường vào các xóm được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng. Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn mới được xây dựng, cải tạo nâng cấp khang trang, nhà cao tầng mọc lên san sát...

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sói cho biết: "Hơn 300 cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực “xoay mùa, chuyển vụ”, dồn ghép ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, TTCN, TM - DV. Đến nay, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản giảm còn 2,35%; CN-TTCN chiếm hơn 66%; TM-DV chiếm hơn 31,5%. Giá trị sản xuất bình quân đạt 190,4 triệu đồng/người/năm".

Mặc dù sản xuất nông nghiệp thu nhập rất thấp,chỉ chiếm 2,67% tỷ trọng cơ cấu kinh tế của xã, nhưng xác định ổn định an ninh lương thực, xã luôn quan tâm duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Tích cực chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng vào sản xuất làm tăng giá trị kinh tế. Năng suất lúa trung bình đạt 58 tạ/ha; giá trị bình quân đạt gần 59 triệu đồng/ha. Chăn nuôi vẫn được quan tâm duy trì, để tăng thu nhập.

Xã tạo thuận lợi cho người dân khai thác hơn 100 ha mặt nước, ao hồ, đập để hình thành hàng trăm trang trại V.A.C hiệu quả, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 500 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Xác định phát triển TTCN, TM-DV là nguồn thu nhập chính, cơ bản của người dân, xã Đồng Văn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Hiện có 85% số hộ đăng ký kinh doanh DV-TM và phát triển TTCN. Năm 2019, tổng giá trị CN-TTCN-DV toàn xã đạt 1.759 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2015, nâng tổng thu nhập GDP toàn xã lên hơn 2.262 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 178 triệu đồng/người, tăng hơn 2 lần so với năm đầu nhiệm kỳ (2015). Giá trị TM-DV đạt hơn 810 tỷ đồng, tăng 24,28% so với cùng kỳ 2018.

Kinh tế phát triển tạo động lực thúc đẩy các mặt đời sống VH-XH phát triển. Từ năm 2015 đến nay, xã đã sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có sự đóng góp vốn và nhiều ngày công của nhân dân đầu tư xây dựng trường học cao tầng, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn; xây dựng công trình văn hóa; trạm y tế, cải tạo trụ sở làm việc... với tổng giá trị đạt gần 57 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã huy động được hàng nghìn ngày công lao động, hàng nghìn mét đất thổ cư, đất sản xuất mở rộng đường GTNT, xây rãnh thoát nước, cải tạo kênh mương nội đồng không nhận tiền đền bù. Đến nay, 100% đường nội đồng và đường giao thông trong làng được bê tông hóa, 100% số hộ được sử dụng điện…

Cùng với phát triển kinh tế, xã quan tâm chính sách an sinh xã hội, 5 năm qua, xã phối hợp với cơ quan chức năng vận động hỗ trợ xây 5 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 350 triệu đồng, trong đó Nhà nước và các doanh nghiệp hỗ trợ gần 250 triệu đồng, nhân dân và các tổ chức hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Hơn 90% số hộ đạt tiêu chí nhà xây của Bộ Xây dựng, số nhà cao tầng chiếm 30%; số hộ được sử dụng nước sạch hơn 80%, gần 70% số hộ có công trình vệ sinh khép kín.

Xã đã thực hiện xong phổ cập giáo dục THCS; trường tiểu học, mầm non đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, hàng năm thu hút 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường học. Mỗi năm, xã có từ 25 - 30 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng…

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tổng số hộ đạt danh hiệu GĐVH là 3.147/3.374 hộ, chiếm 93%; 9/12 thôn văn hóa đạt danh hiệu thôn văn thôn văn hóa, chiếm 75%; 5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền; 9/12 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Xã đạt chuẩn quốc gia về NTM...

Kết quả đạt được trong những năm qua là tiền đề để xã Đồng Văn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2020 - 2025.

