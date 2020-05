Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, xây dựng xã Quang Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Quang Yên là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Sông Lô, có 2.316 hộ và 9.573 nhân khẩu; trong đó có 442 hộ với 1.862 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cao Lan. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi diện tích canh tác manh mún, chưa có nhiều mô hình, trang trại sản xuất tập trung.



Xác định rõ những khó khăn, thách thức của một xã không có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô; sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Đảng bộ Quang Yên đã lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển KT- XH và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, nguồn lao động của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã ra nhiều nghị quyết phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM; chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí cho từng năm. Vận động nhân dân hiến đất, tự nguyện phá dỡ tường rào, các công trình trên đất để làm giao thông nông thôn và các công trình công cộng.

Kết quả, xã Quang Yên được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 và phong trào thi đua xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện đời sống nhân dân. Hiện, Đảng ủy đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thường xuyên được đổi mới. Đảng bộ luôn kịp thời rút kinh nghiệm và bổ sung các giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nhờ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mà cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 30%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng 70%.

Xã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 33 triệu đồng/năm (tăng hơn 12 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và vượt 10,5% so với kế hoạch). Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt hơn 13%; bình quân lương thực đầu người vượt 7,4% so với kế hoạch.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66% (giảm 3,68% so với đầu kỳ); tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,1% (vượt 7,1% so với kế hoạch). Xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; chuẩn quốc gia về giáo dục cấp độ 1, hướng tới chuẩn cấp độ 2 ở ba cấp học. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 97,7% (đạt chỉ tiêu kế hoạch).

Xác định công tác xây dựng Đảng là yếu tố then chốt nhằm tăng cường sức mạnh của Đảng, Đảng ủy xã luôn tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và sinh hoạt Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; duy trì chế độ hội họp, báo cáo thường xuyên đúng quy định; thống nhất xây dựng chương trình, nội dung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý trên cơ sở chương trình làm việc đề ra từ đầu năm và theo hướng dẫn của cấp trên.

Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện, trên cơ sở bám sát đề án quy hoạch nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ động rà soát, bổ sung hàng năm theo quy định.

Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Đảng ủy chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảm bảo về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đã cử 9 đồng chí đi học đại học, 9 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 22 đồng chí học sơ cấp lý luận chính trị.

Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, theo quy định và đúng quy trình; trong đó đặc biệt quan tâm tới xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ, giao nhiệm vụ cho những đồng chí có trách nhiệm, có năng lực, trình độ.

Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Đảng bộ quán triệt đến các chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, phân công và gắn trách nhiệm đối với các đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, giảm 8 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ; bình quân hàng năm có trên 85% chi bộ và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ đã kết nạp 57 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ xã lên 385 đồng chí (tăng 60 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ); trong đó, đảng viên nữ 88 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số 37 đồng chí.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở Quang Yên luôn duy trì ổn định. Hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố…

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quang Yên đã xây dựng nhiều giải pháp; trong đó, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của nhân dân và các dân tộc trong xã, Quang Yên sẽ tạo được sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, trở thành một xã NTM nâng cao trong tương lai gần.

Đặng Trung Thành

(Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Yên)