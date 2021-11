Những nhịp cầu nối nghĩa tình kiều bào tại Italy hướng về Tổ quốc

Nghĩa tình với đồng bào trong nước được kiều bào tại Italy kịp thời gửi gắm thông qua những khoản đóng góp đa dạng, với Hội Hữu nghị Việt Nam-Italy là đầu mối phối hợp chính ở trong nước.



Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy về hỗ trợ bà con trong nước, đặc biệt ở các xã vùng sâu vùng xa ở nhiều tỉnh miền Trung gặp khó khăn do thiên tai từ cuối năm ngoái, nhiều tổ chức và cá nhân kiều bào Italy đã nhanh chóng phát động và tổ chức quyên góp ủng hộ.

Nghĩa tình với đồng bào trong nước được kịp thời gửi gắm thông qua những khoản đóng góp đa dạng từ Hội Tương trợ Italy-Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy, Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam, Hội Nhịp cầu văn hóa Italy-Việt Nam, Phòng Thương mại Italy-Việt Nam, Hội Các gia đình có con nuôi Việt Nam và nhiều bạn bè là công dân Italy.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với Hội Hữu nghị Việt Nam-Italy là đầu mối phối hợp chính ở trong nước, tổng số tiền trị giá gần 300 triệu đồng do kiều bào tại Italy ủng hộ đã được thống nhất phân bổ cho Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Trường mầm non A Dơi (xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để hỗ trợ các cơ sở giáo dục này kịp thời sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất bị hư hỏng do bão lũ.

Từ đầu năm 2021, ông Trần Thanh Quyết, Trưởng Khoa tiếng Italy thuộc Đại học Hà Nội đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Italy, và anh Phan Hoàng Nam, cựu Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy - đã trực tiếp đến các điểm trường trên để khảo sát và thống nhất phương án thi công với đại diện các địa phương.

Sau 4 tháng triển khai, hai dự án mới được đồng thời hoàn thiện vào cuối tháng 10 vừa qua đã mang lại một không gian khang trang, mới mẻ và góp phần cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập cho các thầy trò trong năm học mới.

Cũng trong năm 2021, một khoản ủng hộ gần 80 triệu đồng trích từ quỹ “Vì miền Trung” cũng được cộng đồng kiều bào tại Italy dành để hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 ở trong nước.

Như lời kêu trước đó của Hội Tương trợ Italy-Việt Nam, những đóng góp cho dù chỉ như “hạt cát ngoài biển” cũng đều thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tình cảm chân thành của kiều bào đối với quê hương Việt Nam./.

Bình Duyên (Theo vietnamplus.vn)