Dự báo thời tiết 16/11: Miền Trung mưa lớn dồn dập, sạt lở khắp nơi

Dự báo thời tiết 16/11, các tỉnh miền Bắc ổn định với hình thái thời tiết trời lạnh về đêm và sáng, trưa hửng nắng. Miền Trung đang phải ứng phó với đợt mưa rất to và sạt lở đất.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày này và một vài ngày tiếp theo, các tỉnh miền Bắc và Hà Nội ổn định ở hình thái thời tiết có sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.





Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 đô, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Đợt mưa này đã kéo dài hàng tuần ở các tỉnh miền Trung dẫn đến một số nơi xảy ra ngập úng, sạt lở đất như ở Bình Định, Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, từ ngày 17 đến 18/11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng có mưa với lượng mưa là 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 18/11 ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trước diễn biến thời tiết này, ngày 15/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lũ kéo dài gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho nhiều địa phương của tỉnh.

Một người phụ nữ ở thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ khi đi vệ sinh thì bị té ngã, dẫn đến tử vong trong vườn nhà đang bị ngập nước.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

