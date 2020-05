Sự kiện nổi bật 7/5/2020

1.Tổng thống Trump phủ quyết dự luật quan trọng về Iran



Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)





Tổng thống Donald Trump ngày 6-5 đã phủ quyết dự luật buộc Tổng thống không được sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran khi chưa có sự đồng ý của Quốc hội.

2.WHO cảnh báo cần thận trọng khi dỡ bỏ hạn chế ngăn chặn dịch Covid-19

Đức tuyên bố kết thúc giai đoạn 1 của cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại nước này.





Tính đến 6h ngày 7-5, toàn thế giới ghi nhận 3.810.785 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 264.021 trường hợp tử vong và 1.287.656 người đã hồi phục.

3.Ngành hàng không thế giới khủng hoảng chưa từng có, nhiều hãng có nguy cơ phá sản

Chi phí vận tải xuyên Thái Bình Dương trong tháng 3 có những giai đoạn tăng gấp 3 lần bình thường.





Ngày 6-5, hãng hàng không Air Canada (hãng hàng không quốc gia Canada) trở thành cái tên mới nhất thông báo số lỗ “khủng” trong quý đầu năm 2020, lên tới 433 triệu USD (sau thuế), thay vì lãi 127 triệu USD như cùng kỳ năm 2019. Cùng với những thiệt hại trên thị trường chứng khoán, Air Canada ghi nhận lỗ ròng lên tới 1,049 tỷ USD.

4.Cho phép các hoạt động trở lại bình thường, bỏ quy định giãn cách trong trường học

Quang cảnh cuộc họp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu





Sáng 7-5, kết luận tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương đã có nhiều cố gắng, không để dịch diễn biến xấu, trong đó có hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

5.Ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, giá vàng giảm 250.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.





Ngày 7-5, giá vàng trong nước giảm 100.000-250.000 đồng/lượng, xuống sát mốc 48 triệu đồng/lượng.

6.Vùng núi Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 40-42 độ C.

