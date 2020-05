Chị Nguyễn Thị Đào may khẩu trang tặng miễn phí

Xuất phát từ suy nghĩ “vừa góp phần phòng, chống dịch, vừa nâng cao ý thức đeo khẩu trang của người dân nơi công cộng”, chị Nguyễn Thị Đào, thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc đã dành công sức, vật chất, thuê nhân công may 1 vạn chiếc khẩu trang tặng miễn phí cho người dân và các em học sinh.



Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc trực tiếp may khẩu trang tặng miễn phí cho mọi người.





Trước đây, chị Nguyễn Thị Đào làm công nhân trong công ty chuyên về điện tử, sau đó, nhận thấy việc may gia công có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên chị bàn với chồng nghỉ việc ở công ty để mở xưởng may tại nhà.

Sản phẩm xưởng may nhà chị Đào được xuất bán đi các chợ như Đồng Xuân, Ninh Hiệp, Tam Hiệp… Những tháng gần đây, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chợ, cửa hàng buôn bán quần áo đều phải tạm dừng kinh doanh, nên xưởng may của chị cũng tạm đóng cửa. Chị Đào cho biết: "Nếu như trước đây, hàng tháng, xưởng may của gia đình tôi thường có mức thu nhập 40 - 50 triệu đồng, thì từ tháng 2 đến nay do dịch bệnh hàng tồn nhiều, không bán được".

Trước thực trạng kinh doanh đình trệ, nhưng chị Đào vẫn may một số lượng lớn khẩu trang để tặng miễn phí cho mọi người. Chị Đào cho biết lý do vì con gái chị đang học trường tiểu học, có hôm đi học về con bảo mẹ: “Nhà mình nhiều vải như vậy, mẹ may một ít khẩu trang tặng cho các bạn của con, vì có bạn không có khẩu trang để dùng”. Cùng với thời điểm đó, giá khẩu trang tăng cao mà lại khan hiếm. Vì vậy, chị bắt tay vào may khẩu trang miễn phí để tặng người dân và học sinh.

Do lượng vải trong kho còn nhiều, chị đã chọn loại vải phù hợp nhất để may khẩu trang. Chị huy động khoảng 20 thợ may và hội viên phụ nữ, các bà, cô trong thôn xóm tham gia. Ai có nghề thì phụ trách máy chính, người không thạo thì cắt chun, xếp vải, ráp hàng… Sau hơn 1 tháng cũng may được 1 vạn chiếc khẩu trang. Cứ may được đến đâu thì gửi tặng miễn phí đến đó. Trước tiên, chị tặng Hội Phụ nữ xã, người dân và học sinh trên địa bàn xã Yên Phương; khi dịch bùng phát ở Hà Nội, chị gửi tặng 3.000 - 4.000 khẩu trang; còn lại, chị gửi tặng các tỉnh vùng cao.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Phương cho biết: "Việc may khẩu trang miễn phí tặng hội viên phụ nữ, người dân, học sinh của chị Nguyễn Thị Đào mang ý nghĩa rất lớn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Vừa giúp mọi người có khẩu trang sử dụng tránh lây lan dịch bệnh, lại nâng cao ý thức của người dân trong việc đeo khẩu trang".

Bài, ảnh: Diệu Linh