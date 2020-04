Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội

Nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng, dẫn đến lao động bị mất việc làm, giãn việc, không có thu nhập hoặc giảm thu nhập, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42 hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng; trong đó, dành khoảng 18 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Quan điểm nhất quán của tỉnh là việc triển khai nghị quyết với tinh thần đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Các hộ kinh doanh mong muốn gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ sớm được giải ngân giúp họ vượt qua khó khăn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn vì dịch

Theo nội dung hỗ trợ của Nghị quyết 42 thì người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa bằng 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020 cho hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh. Đây là động lực quan trọng tiếp sức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phục hồi SXKD và giữ chân người lao động sau dịch.

Hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất của Công ty TNHH dịch vụ Trường Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Giám đốc công ty Bùi Trường Sơn cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, khiến lượng khách đến nhà hàng ăn uống giảm mạnh. Hoạt động tháng 1, 2 của công ty không có lãi; từ tháng 3 đến nay ngừng hoạt động. Trong khi đó, mỗi tháng, công ty phải trả lãi ngân hàng và 50% tiền lương cho 25 lao động.

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, được biết, Chính phủ và UBND tỉnh đã triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là gói an sinh xã hội của Chính phủ với mức hỗ trợ người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% mà không phải đảm bảo tài sản để trả lương cho người lao động; đây là chính sách rất thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất trong giai đoạn khó khăn. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu, rà soát các tiêu chí đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Còn tại Công ty cổ phần Cáp treo Tây Thiên, trong quý I/2020, lượng khách giảm hơn 90% so với cùng kỳ, kéo doanh thu của công ty sụt giảm nghiêm trọng; hiện công ty đang phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Theo bà Đặng Thị Thu Trang, Giám đốc công ty, doanh thu của công ty trông chờ chủ yếu vào mùa Lễ hội Tây Thiên, năm 2019, công ty đón gần 400 nghìn lượt khách; thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong tháng 2 và tháng 3/2020, lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo giảm tới hơn 90% so với cùng kỳ, chưa kể doanh nghiệp tiếp tục đóng cửa trong tháng 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Vì thế hiện nay, doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho toàn bộ người lao động; các nhân sự phải nghỉ luân phiên hoặc tạm nghỉ chờ việc.

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, doanh nghiệp mong muốn các sở, ngành liên quan sớm có văn bản hướng dẫn và giải quyết các chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần minh bạch, khách quan và kịp thời; đồng thời, có giải pháp kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch tới Vĩnh Phúc nói chung, Tam Đảo nói riêng, nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi SXKD sau dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 cũng khiến nhiều hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Chị Trần Thị Minh Huế, thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo) - chủ cơ sở gia công tóc giả cho biết: "Nếu như thời điểm này năm trước, mỗi tháng, cơ sở gia công được 30 bộ tóc giả, thì đầu tháng 4/2020 đến nay không có việc làm, cơ sở tạm dừng hoạt động, điều này đồng nghĩa với việc không có doanh thu. Trong khi đó, chồng chị Huế mất sớm, một mình chị phải nuôi 2 con ăn học. Vì vậy, chị Huế mong muốn gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ sớm được triển khai để giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất".

Mong sớm được hưởng hỗ trợ của Chính phủ

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 7.600 doanh nghiệp đang hoạt động và hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể quy mô nhỏ, doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trước tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở SXKD phải dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô, SXKD cầm chừng, dẫn đến có khoảng 100.000 lao động bị ảnh hưởng về việc làm và thu nhập. Riêng 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 186 doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngừng hoạt động, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Nhằm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thụ hưởng chính sách, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, người sử dụng lao động, người lao động về gói an sinh xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tự giác khai báo trung thực, rõ ràng; nắm bắt tình hình hoạt động, mức độ thiệt hại, khó khăn của doanh nghiệp; xác nhận số người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội để hỗ trợ theo quy định.

Phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên cơ sở đúng quy trình và có sự tham gia giám sát của nhân dân cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi SXKD sau dịch.

Mai Liên