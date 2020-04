Bình Định: 4.000 đoàn viên giúp các trường tiêu độc, khử trùng đón học sinh trở lại

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tới các điểm trường dọn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Ngày 25/4, Tỉnh Đoàn Bình Định huy động các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các huyện, thị xã, thành phố tham gia công tác vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 4.000 ĐVTN tham gia giúp các trường tiêu độc, khử trùng đón học sinh THCS và THPT đi học trở lại vào ngày 27/4.

Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn phối hợp ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học tại 100% các trường THPT, THCS trước khi tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Theo đó, có hơn 4.000 ĐVTN đã được các cấp bộ đoàn huy động để thực hiện hoạt động ý nghĩa này tại 54 trường THPT và 149 trường THCS trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% các trường học đều được khử trùng nhằm hạn chế sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bàn ghế được lau sạch sẽ

Tại các điểm trường, toàn bộ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, hành lang, đến các trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tay nắm cửa, cửa sổ, lan can cầu thang… của trường đều đã được vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng.

Đặc biệt, các bạn ĐVTN cũng tham gia sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách an toàn trong những ngày đi học sắp đến, giúp các học sinh an tâm đến trường. Nước sát khuẩn tay nhanh cũng được đặt trước mỗi lớp học để học sinh, sinh viên sát khuẩn tay trước khi đến lớp, đảm bảo an toàn chung.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này, em Lê Thanh Trúc, học sinh lớp 10A1, trường THPT Quốc học Quy Nhơn cảm thấy tự hào vì được góp một phần công sức nhỏ bé để cùng chuẩn bị cho ngày trở lại trường an toàn không chỉ cho riêng em mà cả các bạn, xa hơn là cả cộng đồng.

Lớp học, bàn ghế, cửa sổ... được lau sạch sẽ

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định có chỉ thị về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, học sinh THCS và THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 27/4; học sinh tiểu học và trẻ mầm non, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đi học lại từ ngày 4/5.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện đồng bộ nghiêm túc các giải pháp: tiêu độc khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học, đảm bảo trường lớp sạch sẽ thông thoáng; đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng rửa tay; thực hiện giãn cách trong trường học, bố trí chỗ ngồi phù hợp…

Tiêu độc, khử trùng sẵn sàng đón các em học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghĩ phòng chống Covid-19.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu không tổ chức dạy thêm, học thêm, bán trú, không tổ chức chào cờ, các hoạt động ngoại khóa... Học sinh, giáo viên phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trong trường, lớp; kiểm soát chặt chẽ học sinh, học viên, sinh viên từ vùng dịch về; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và người xung quanh.

Nguyễn Thoa (theo Dân trí)