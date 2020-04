Với những quy định rõ hơn, chi tiết hơn về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sau hơn 1 tuần Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực, người dân đã có sự cân nhắc hơn khi đưa thông tin lên mạng xã hội, nhất là các nội dung có liên quan đến dịch bệnh hoặc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác, góp phần làm “sạch” môi trường thông tin trên mạng xã hội.

Cán bộ Sở TT&TT truy cập thông tin mạng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Dương Chung

Là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng bán hàng hải sản, chị Vũ Quỳnh Trang ở Đồng Tâm (Vĩnh Yên) cho biết: “Trước đây, để tăng lượt tương tác với mọi người, tôi thường đăng hoặc chia sẻ những tin, bài giật gân hoặc những nội dung “hot” lên trang cá nhân facebook để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, từ khi biết được việc sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi đăng hoặc chia sẻ thông tin sai lệch trên mạng xã hội, mình đều thận trọng tìm hiểu thông tin trước khi đăng bài hoặc nhấn nút chia sẻ”.

Còn đối với anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Tam Hồng (Yên Lạc) dù không bán hàng trên mạng xã hội, nhưng trước đây, anh Mạnh cũng thường xuyên chia sẻ những bài viết anh thấy hay, có ý nghĩa hoặc mang tính thời sự lên mạng xã hội. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 15 có hiệu lực, do phải chịu trách nhiệm cho hành động chia sẻ thông tin của mình nên anh thường tìm hiểu rõ và cân nhắc hơn trong mỗi lần chia sẻ hoặc đăng thông tin trên mạng xã hội. Bởi giờ đây anh hiểu rằng, nếu thông tin chia sẻ chuẩn xác thì không sao, còn nếu là tin giả thì vô tình anh đã vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 15, người thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng với người cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kích động bạo lực…

Ngoài ra, việc tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội, khi không có sự đồng ý của chính chủ hoặc sai mục đích cũng bị xử phạt 10-20 triệu đồng. Đặc biệt, việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị xử phạt, mức cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Trung tá Trương Trọng Trinh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: Nghị định 15 của Chính phủ đã quy định chi tiết về từng hành vi vi phạm và chế tài xử lý, trong đó có những hành vi mới được đưa vào như cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Trên thực tế vẫn còn có khá nhiều người thiếu kiến thức khi sử dụng mạng xã hội. Không ít trường hợp cho rằng với tài khoản cá nhân thì có quyền đăng tải mọi thông tin, thậm chí cả thông tin sai sự thật hoặc chia sẻ nội dung không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng chỉ nhằm mục đích tạo sự chú ý hoặc tăng tương tác phục vụ bán hàng.

Vì vậy, khi Nghị định 15 đi vào cuộc sống sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức của người dân để hạn chế tình trạng tung tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ 21 vụ, 44 đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội. Trong đó, tiến hành khởi tố 14 vụ việc, 27 bị can; xử phạt 9 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 30 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm hành chính vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về dịch Covid-19 trên facebook cá nhân với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Đó là thời điểm trước khi Nghị định 15 có hiệu lực. Còn sau một tuần khi Nghị định 15 có hiệu lực, qua công tác rà soát chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm.

Ưu điểm của Nghị định 15 đã được thể hiện rõ, tuy nhiên, Trung tá Trương Trọng Trinh cho rằng, tại Điều 116 và Điều 120 quy định thẩm quyền xử phạt của công an nhân dân và phân định thẩm quyền xử phạt còn chưa được rõ ràng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi tiến hành xử phạt người vi phạm.

Vì vậy, hy vọng rằng, thời gian tới, Nghị định 15 sẽ tiếp tục được hoàn thiện để góp phần ngăn ngừa hiệu quả thông tin sai sự thật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và của chính người dân. Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân khi đưa thông tin lên mạng xã hội, nhất là các nội dung có liên quan đến dịch bệnh hoặc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần ý thức trách nhiệm và vai trò của mình trong việc lan truyền một thông tin nào đó, nhất là mỗi khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, góp phần làm “sạch” môi trường thông tin trên mạng xã hội.

Minh Nguyệt