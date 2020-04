Khẩn trương hỗ trợ để những người khó khăn sớm ổn định cuộc sống

Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn ngành LĐ-TB&XH phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện trên quan điểm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Từ đó, thiết thực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

MTTQ xã Vân Trục (Lập Thạch) hỗ trợ cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Kim Ly

Thời gian qua, cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Thủy tại nhà trọ ở TDP Vinh Thịnh Đông, Khai Quang (Vĩnh Yên) rất vất vả. Anh Hùng bị tai nạn lao động, sức khỏe chưa hồi phục, nên chỉ quanh quẩn làm việc nhà, mọi chi phí thuốc thang của anh và sinh hoạt của cả gia đình đều trông vào tiền lương công nhân của chị Thủy. Nhưng, do dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, chị Thủy phải giảm giờ làm, thu nhập bấp bênh, cuộc sống vốn đã khó khăn giờ càng thêm chật vật.

Anh Hùng chia sẻ: “Tôi được biết, gia đình cũng thuộc diện được Nhà nước và tỉnh hỗ trợ, nên tôi mong lắm. Thời điểm này, hỗ trợ của Nhà nước với chúng tôi như phao cứu sinh vậy, được bao nhiêu quý bấy nhiêu”.

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thuộc nhóm bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ 1/4/2020 và người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/ tháng; NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu, tài chính để trả lương được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng… Thời gian áp dụng cho tất cả các đối tượng này là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả một lần.

Để việc hỗ trợ kịp thời, chính xác, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động các phương án điều tra, rà soát tới từng khu dân cư, thôn xóm nhằm xác định đúng đối tượng được thụ hưởng. Qua rà soát bước đầu, toàn tỉnh có hơn 4.900 hộ nghèo, hơn 8.400 hộ cận nghèo, gần 19.000 người có công với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng và hơn 41.000 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội sẽ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND xã Định Trung (Vĩnh Yên) Dương Trọng Tuệ cho biết: "Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Bởi vậy, Nghị quyết 42 của Chính Phủ có ý nghĩa rất lớn với người dân trong thời điểm này, ai cũng mong nhận được tiền hỗ trợ để sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Hiện xã Định Trung đang tích cực rà soát lại số hộ nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội. Với những người lao động tự do, công nhân tạm thời mất việc do dịch bệnh, xã cũng tích cực chủ động phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thành phố để nhận hướng dẫn cụ thể về điều tra, rà soát, kê khai đầy đủ trên quan điểm khách quan, chính xác, đúng đối tượng".

Tại xã Vân Trục (Lập Thạch), Nghị quyết 42 của Chính phủ cũng được địa phương tích cực triển khai. Hiện, toàn xã có hơn 90 hộ nghèo, cận nghèo; 80 người có công và 130 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội được thụ hưởng theo nghị quyết.

Chủ tịch UBND xã Vũ Đình Thọ cho biết: “Xã đã phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, rà soát, lập danh sách cụ thể, đồng thời, thành lập tổ công tác có nhiệm vụ thẩm định lại kết quả rà soát, nhằm đảm bảo đúng đối tượng.

Đối với nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xã sẽ tuân thủ hướng dẫn của cấp trên, rà soát kỹ từng người, từng hộ kinh doanh, quyết tâm không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi…".

Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH đang tích cực tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai rà soát, lập danh sách. Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội có danh sách sẽ được hỗ trợ chi trả trước. Đối với nhóm lao động tự do, Sở LĐ-TB&XH sẽ hướng dẫn các địa phương rà soát chặt chẽ, bảo đảm việc rà soát chính xác, không nhầm lẫn, không bỏ sót, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Đối với nhóm lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xác định để có phương án trợ giúp kịp thời, giúp người dân gặp khó khăn do dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phương Loan