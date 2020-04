Sông Lô tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các bến phà, đò

Huyện Sông Lô có vị trí giao thông đường thủy giáp với tỉnh Phú Thọ, hiện đang duy trì hoạt động 7 tuyến phà, đò. Để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, huyện Sông Lô đã thành lập chốt kiểm soát tại bến phà xã Đức Bác; các địa phương có bến đò đang hoạt động cũng đã chủ động bố trí các tổ, đội kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên, xuống bến.



Tổ công tác của xã Đức Bác kiểm tra thân nhiệt cho khách tại bến đò ngang.





Toàn huyện Sông Lô hiện có 2 bến phà là Đức Bác và Yên Thạch do Sở Giao thông vận tải quản lý; 5 bến đò do xã quản lý là Tứ Yên, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu và Đức Bác. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, địa điểm tập trung đông người và phương tiện lên xuống chủ yếu ở bến phà và bến đò xã Đức Bác.

Ước tính mỗi ngày, khoảng hơn 2.000 lượt công nhân từ Sông Lô sang làm việc tại các công ty may ở tỉnh Phú Thọ. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện Sông Lô về công tác phòng, chống dịch tại nơi công cộng, tập trung đông người, ngày 1/4, xã Đức Bác đã thành lập 2 tổ công tác với nòng cốt là lực lượng công an và quân sự xã.

Không đông đúc như bến phà Đức Bác, nhưng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại bến phà Phương Khoan vẫn được hành khách thực hiện nghiêm túc.





Các tổ công tác có mặt tại bến lúc 5h sáng và buổi chiều từ 16h; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho khách trên bến về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra thân nhiệt từng khách xuống bến; yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến phà Đức Bác, cán bộ của địa phương đã kẻ vạch sơn cách nhau 2 m cho khách đứng chờ; các pano tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 được treo ở vị trí dễ quan sát. Còn tại bến đò vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng làm việc liên tục. Mặc dù phải xếp hàng dài chờ đến lượt đo thân nhiệt nhưng nhiều người vẫn vui vẻ chấp hành.

Chị Nguyễn Thị Việt, khách đi đò cho biết: “Ngày nào tôi cũng qua đò để đi làm ở công ty may bên Việt Trì. Từ khi có tổ kiểm tra thân nhiệt, chúng tôi mất thêm nhiều thời gian xếp hàng và đợi, do đầu giờ sáng có một lượng lớn công nhân cũng đi làm các công ty bên tỉnh Phú Thọ. Để không bị muộn giờ, tôi chủ động đi làm sớm hơn.

Mặc dù các thủ tục qua đò thời gian tương đối phức tạp, nhưng chúng tôi đều nghiêm chỉnh chấp hành từ việc xếp hàng cũng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau. Chúng tôi ý thức được rằng, việc chấp hành các quy định này là để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cả những người xung quanh”.

Ghi nhận tại bến phà xã Phương Khoan lúc 16h30 phút ngày 7/4/2020, các hành khách chuẩn bị lên chuyến phà muộn đều đeo khẩu trang, đến bàn hướng dẫn để rửa tay sát khuẩn, đứng giãn cách nhau trong thời gian chờ phà.

Bà Lăng Thị Phượng, chủ bến phà Phương Khoan cho biết: “Xã đã cấp phát các băng rôn tuyên truyền, hướng dẫn về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại bến phà, đò và chúng tôi cũng đã chọn treo ở khu vực khách qua lại. Riêng với nội dung yêu cầu khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi xuống bến… do in trên diện tích quá bé nên tôi đã tự viết lại trên tấm bảng to hơn để mọi người dễ đọc và nghiêm túc thực hiện.

Thời gian này, lượng khách qua phà tại bến Phương Khoan tuy không nhiều như ở bến Đức Bác, nhưng với trách nhiệm chủ bến, chúng tôi vẫn tuyên truyền, nhắc nhở khách thực hiện đúng nội quy bến đò cũng như các quy định về phòng, chống dịch. Nhìn chung, khách đều chấp hành tốt”.

Xác định bến phà Đức Bác là nơi tập trung đông người và phương tiện ra vào tỉnh theo tuyến đường thủy qua sông Lô, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, mới đây, UBND huyện Sông Lô đã có quyết định thành lập chốt kiểm soát tại bến phà này nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngoài nội dung về thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn tại bến bãi, huyện cũng yêu cầu chốt kiểm tra, kiểm soát việc phun thuốc khử trùng phương tiện theo quy định; yêu cầu chủ phà thường xuyên phun khử khuẩn phà chở khách; nhắc nhở, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi lên phà, nếu không chấp hành, chủ phương tiện kiên quyết không cho khách lên phà.

Qua kiểm tra y tế, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn (ho, sốt, khó thở...) phải nhanh chóng xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ; làm rõ lịch trình di chuyển, quan hệ, tiếp xúc để phối hợp ngay với BCĐ phòng, chống dịch của xã, huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Tuy nhiên, với nội dung yêu cầu giữ khoảng cách 2 m giữa các khách trên phà, Chủ tịch xã Đức Bác Lê Ngọc Ánh thì rất khó để thực hiện. Bởi lượng khách qua phà, đò Đức Bác hàng ngày khoảng hơn 2.000 lượt người, trong khi phương tiện phà chỉ 2 chiếc, đò Đức Bác phía sông Lô 3 chiếc; trong khi đó, tại cùng một thời điểm, người dân đều muốn sang phà, đò để kịp giờ vào làm việc.

Về vấn đề này, huyện Sông Lô cũng đã đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư thêm số lượng các phương tiện cho phà Đức Bác để vừa đáp ứng yêu cầu đi lại, làm việc của người dân, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch và an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Bài, ảnh: Hoàng Cúc