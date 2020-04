Lao động tự do mong sớm "kích hoạt" gói hỗ trợ an sinh xã hội

Lao động tự do là những người bị tổn thương nặng nề do dịch Covid - 19. Bởi, họ làm việc không hợp đồng lao động, không được tham gia BHXH, thậm chí không có cả tiền tích lũy. Để đảm bảo an sinh xã hội, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19; trong đó có đối tượng là lao động tự do mất việc làm. Trước những khó khăn hiện tại, nhiều người lao động tự do trên địa bàn tỉnh mong muốn gói hỗ trợ này sẽ sớm được “kích hoạt” để áp lực “cơm áo, gạo tiền” do dịch bệnh gây ra bớt đè nặng trên vai.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình ông Vũ Văn Ba (làm nghề xe ôm ở bến xe Vĩnh Yên) trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội.

Là địa phương phát triển công nghiệp, song, hiện nay, Vĩnh Phúc vẫn có rất nhiều lao động tự do. Cuộc sống thường ngày của những đối tượng này vốn đã rất khó khăn thì trong những ngày xảy ra dịch Covid - 19 lại càng trở nên khốn khó hơn; bởi, họ không được chủ ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH, công việc lại bấp bênh, ngày làm, ngày nghỉ, nên khi bị mất việc làm, không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp, không có tiền tích lũy...

Chị Nguyễn Thị Hà, xã Đạo Đức (Bình Xuyên), nhân viên dọn phòng của một khách sạn trên địa bàn thành phố Phúc Yên cho biết: "Từ khi Vĩnh Phúc xuất hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid - 19, khách sạn không có khách nên đành phải cho nhân viên nghỉ việc không lương, chờ đến khi nào có thông báo thì đi làm lại.

Chồng tôi làm công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Bình Xuyên; cả tháng nay, công việc của chồng cũng túc tắc ngày làm, ngày nghỉ, nên thu nhập chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng. Số tiền này gọi là vừa đủ để lo ăn uống hàng ngày trong gia đình.

Thế nhưng, mới đây, do hết nguyên liệu đầu vào, công ty cũng thông báo tạm dừng sản xuất và cho công nhân nghỉ việc, khiến cuộc sống gia đình khó khăn lại chồng chất khó khăn".

Cùng chung cảnh ngộ, chị Phùng Thị Nga, TDP Minh Quyết, phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên) cho biết: "Chồng tôi làm nghề xe ôm. Trước khi có dịch Covid - 19, bình quân mỗi ngày anh cũng kiếm được từ 100 - 200 nghìn đồng. Thế nhưng, từ khi dịch bùng phát, người dân hạn chế đi lại, anh nghỉ việc luôn ở nhà trông con.

Tất cả chi tiêu của gia đình gần 1 tháng qua đều trông chờ vào sạp bán hoa quả của tôi ở chợ tạm Điện Lực. Thế nhưng, từ ngày 31/3, khu chợ tạm này bị giải thể nên tôi cũng phải nghỉ ở nhà. Tiền tích lũy không có, giờ hai trụ cột chính lại không kiếm được tiền thì không biết cuộc sống sắp tới của gia đình tôi sẽ ra sao?".

Làm nghề xe ôm gần 40 năm mà chưa khi nào ông Vũ Văn Ba, TDP Mậu Lâm, phường Khai Quang thấy cuộc sống của gia đình mình lại khó khăn như hiện nay. Đã hơn 1 tháng qua, ông và vợ đã phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày lên đến hơn 70% so với trước đây.

Ông bảo: “Mấy ngày trước, túc tắc mỗi ngày tôi vẫn kiếm được gần 100 nghìn đồng để mua thức ăn, thức uống. Giờ phải nghỉ hẳn ở nhà như thế này thì không biết phải cân đối chi tiêu như thế nào để sống qua mùa dịch”...

Đây chỉ là 3 trong số hàng nghìn lao động tự do trên địa bàn tỉnh đã và đang phải gánh chịu áp lực lớn về “cơm áo, gạo tiền” khi dịch bệnh xảy ra. Họ đang phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể để sống qua mùa dịch.

Tuy nhiên, nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian cách ly xã hội tiếp tục kéo dài thì rất có thể họ sẽ không thể trụ nổi. Vì thế, khi nghe thông tin Chính phủ thống dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19; trong đó, có nội dung hỗ trợ nhóm đối tượng là lao động tự do không có hợp đồng lao động, mất việc làm với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong vòng 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), người lao động tự do trên địa bàn tỉnh đang kỳ vọng rất lớn và mong muốn chính sách này sớm được thực thi để cuộc sống của họ vơi bớt phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Phùng Thị Nga, phường Khai Quang cho biết thêm: “Nếu được Nhà nước hỗ trợ, cuộc sống của chúng tôi sẽ bớt khó khăn hơn. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn chính sách này sớm được triển khai để chúng tôi có thể bấu víu, vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Sự đồng hành kịp thời qua chính sách hỗ trợ này sẽ tiếp sức rất lớn cho người lao động, đặc biệt là lao động tự do, không có tích lũy, kiếm sống qua ngày.

Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH hiện nay, số lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh là khá lớn. Tới đây, sẽ còn tăng lên rất nhiều do các tổ chức, doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong khi đó, việc khoanh vùng, xác định nhóm đối tượng lao động tự do để hỗ trợ lại gặp nhiều khó khăn. Bởi, đến nay, chưa có một con số thống kê cụ thể nào về nhóm đối tượng này. Hơn nữa, hiện nay, nhiều người lao động không được ký hợp đồng lao động bị mất việc và người lao động tự do khi thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh đã về quê nên việc điều tra, thống kê rất khó chính xác.

Vì thế, nếu thiếu hướng dẫn, tiêu chí cụ thể để xác định nhóm đối tượng lao động tự do, thì việc hỗ trợ sẽ rất dễ bị dàn trải, hiệu quả không cao.

Với trách nhiệm được giao, sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Sở LĐ-TB&XH sẽ bắt tay ngay vào việc tiến hành khảo sát, xác định đối tượng và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai việc hỗ trợ.

Tuy nhiên, để việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19, nhất là người lao động tự do trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng, sở mong muốn nhận được sự phối hợp của tất cả các bên liên quan, nhất là người lao động trong việc phát huy ý thức tự giác, trung thực khi cung cấp thông tin.

Bài, ảnh: Ngọc Mai