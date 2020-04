Cô giáo may khẩu trang tặng đồng nghiệp

Luôn suy nghĩ “làm gì để chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, cô giáo Kiều Thị Ánh Nguyệt, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Tường) tự nguyện may hơn 4 nghìn chiếc khẩu trang vải tặng cho các đồng nghiệp. Việc làm ý nghĩa đó đã góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục đẩy lùi dịch bệnh và tạo sự lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Cô giáo Kiều Thị Ánh Nguyệt (áo trắng) tặng khẩu trang cho giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Tường.

Giản dị, khiêm tốn là những lời nhận xét của giáo viên Trường THPT Đội Cấn dành cho cô giáo Kiều Thị Ánh Nguyệt. Không chỉ là giáo viên tâm huyết với nghề, cô Nguyệt là người thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp những lúc khó khăn.

Nhất là giữa lúc cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid – 19, cô Nguyệt tự nguyện may hơn 4 nghìn chiếc khẩu trang bằng vải để phát miễn phí cho các đồng nghiệp, ở các trường: THPT Đội Cấn, THPT Nguyễn Thị Giang, THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Tường), THPT Đồng Đậu (Yên Lạc), THPT Quang Hà (Bình Xuyên), THPT Trần Phú (Vĩnh Yên); tiểu học Yên Phương, tiểu học Trung Kiên và tiểu học Liên Châu (Yên Lạc); một số trường mầm non của huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc .

Cô giáo Phí Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Trưng, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) không giấu nổi sự xúc động khi nhận được điện thoạicủa cô Nguyệt về trường trao tặng khẩu trang miễn phí cho các giáo viên.

Cô giáo Phí Thị Hồng Thanh cho biết: “Ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường rất phấn khởi, vui mừng, giữa lúc dịch bệnh ngày càng phức tạp và thị trường khẩu trang y tế đang khan hiếm, cô Nguyệt đã chia sẻ, trao tặng 150 chiếc khẩu trang cho đội ngũ giáo viên của trường”.

Trong lúc cả nước đang gồng mình, ra sức chống dịch bệnh và hưởng ứng chương trình “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid – 19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cô Nguyệt mong muốn làm một việc gì đó hữu ích để chung tay cùng ngành Giáo dục và các nhà trường trong công tác phòng, chống dịch.

Là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cô Nguyệt hiểu được nếu đeo loại khẩu trang vải 3 lớp thì rất khó chịu và khó khăn trong việc giao tiếp truyền đạt kiến thức, bài giảng cho học sinh; còn nếu sử dụng khẩu trang y tế thì ngày càng khan hiếm, giá thành đắt đỏ.

Qua tìm hiểu, cô Nguyệt biết về loại khẩu trang được may bằng vải su, chất liệu mềm, an toàn nên khi đeo khẩu trang người sử dụng có cảm giác dễ chịu. Từ ý tưởng đó, cô Nguyệt đã đặt mua vải su về tự cắt may những chiếc khẩu trang vải tại xưởng may quần áo của gia đình.

Hiện nay, xưởng may quần áo của gia đình cô Nguyệt đặt tại thành phố Vĩnh Yên. Trước đây, sau mỗi giờ lên lớp, cô Nguyệt tận dụng thời gian ở nhà để trực tiếp cắt, may những chiếc khẩu trang, rồi giặt sạch đóng gói hoàn thiện sản phẩm, trao tặng miễn phí cho các thầy, cô giáo ở một số trường học.

Bày tỏ trước việc làm của cô giáo Kiều Thị Ánh Nguyệt, nhiều giáo viên khi được nhận những chiếc khẩu trang miễn phí đều cảm động. Dù những chiếc khẩu trang có giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự chia sẻ kịp thời, cùng đồng nghiệp, nhà trường chung tay đẩy lùi dịch bệnh của cô giáo có tấm lòng vì cộng đồng.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền