Chấn chỉnh việc vẽ tranh tường, khẩu hiệu tuyên truyền chưa phù hợp

Thời gian qua, diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt là phong trào tạo cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm “xanh - sạch - đẹp”, xây dựng đô thị văn minh.



Lựa chọn vẽ tranh phù hợp tạo cảnh quan "xanh - sạch - đẹp" trên các bức tường thôn, ngõ xóm





Tuy nhiên, hiện còn tình trạng một số thôn, xã triển khai vẽ đường tranh bích họa, kẻ vẽ các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền trên tường rào, tường nhà dân, di tích lịch sử, nhà văn hóa… có nội dung, chủ đề cũng như vị trí kẻ vẽ chưa phù hợp; nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn tồn tại không phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lanh an toàn lưới điện; tình trạng quảng cáo rao vặt, in chữ, in sơn lên tường nhà, cột điện mang tính tự phát, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới, xây dựng hình ảnh đô thị Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, Sở VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại các đường tranh bích họa, khẩu hiệu, cụm tranh cổ động, pa nô, áp phích tuyên truyền nông thôn mới, quảng cáo rao vặt đã được kẻ vẽ, dán, dựng trên tường rào, tường nhà dân, các trục đường làng, ngõ xóm mà chưa đảm bảo về nội dung, chủ đề, vị trí tuyên truyền, cần khẩn trương điều chỉnh lại cho phù hợp, đảm bảo mỹ quan, đúng quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa, bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc theo hướng văn minh, hiện đại.

Việc tiếp tục kẻ vẽ đường tranh bích họa, khẩu hiệu, tranh cổ động gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên các bức tường, trục đường, thôn, ngõ xóm, đề nghị chính quyền địa phương cần xem xét, lựa chọn nội dung, chủ đề, vị trí tuyên truyền cho phù hợp.

Các nội dung vẽ tranh, khẩu hiệu tuyên truyền phải đảm bảo chủ đề, truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương; tuyên truyền thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; phòng, chống dịch...

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định...

Tin, ảnh: Thu Thủy