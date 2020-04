Sự kiện nổi bật 3/4/2020

1.Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt mốc 1 triệu người



Một bệnh viện tạm thời vừa được thiết lập tại Trung tâm Javits ở New York, Mỹ.





Tính đến 6h ngày 3-4, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.012.486 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 52.932 người. Hiện tổng số bệnh nhân Covid-19 bình phục trên toàn thế giới là 212.015 người. Dịch bệnh đã tấn công 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2.Covid-19 diễn biến phức tạp, Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang

Mỹ khuyến khích người dân đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trước vi rút SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters





Ngày 2-4 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang nếu bắt buộc phải ra ngoài, trong bối cảnh quốc gia này đã có khoảng 6.000 người thiệt mạng và hơn 243.000 trường hợp được xác nhận dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.Thái Lan giới nghiêm toàn quốc từ ngày 3-4

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha thông báo trên truyền hình về việc áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 22h đến 4h hôm sau, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

4.Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tặng hoa cảm ơn các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận





Theo tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay (3-4), cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

5.Chốt trực giám sát giao thông phòng dịch Covid-19: Vừa kiểm soát, vừa tuyên truyền

Chốt trực ở đầu cầu Vĩnh Thịnh.





Sáng 3-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, dù trời mưa và lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường khá vắng song các chốt trực giám sát giao thông trên địa bàn Thủ đô vẫn bảo đảm quân số trực với đầy đủ lực lượng liên ngành gồm: Công an, Thanh tra Giao thông - Vận tải, Y tế.

6.Hà Nội mưa lạnh những ngày cuối tuần

Từ đêm nay 3-4 đến 7-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Riêng trong ngày 4 và 5-4, ở các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

