An Tường khắc phục ô nhiễm bãi rác tự phát

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương, từ cuối năm 2019 đến nay, bãi rác tự phát “án ngữ” tại đoạn qua ngầm tràn nối xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) với thôn Thủ Độ, xã An Tường (Vĩnh Tường) đã được giải tỏa. Người dân phấn khởi vì không còn phải "sống chung" với bãi rác bốc mùi hôi thối, khó chịu nhiều năm qua. Từ đó, đảm bảo mỹ quan, kịp thời khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.



Bãi rác tự phát “án ngữ” tại đoạn qua ngầm tràn nối xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) với thôn Thủ Độ, xã An Tường (Vĩnh Tường) đã được giải tỏa. Ảnh: Chu Kiều





Xã An Tường có 4 thôn Cam Giá, Kim Đê, Bích Chu và Thủ Độ. Tuy nhiên, chỉ có 2 thôn Cam Giá và Kim Đê là được quy hoạch, xây dựng bãi thu gom rác thải tập trung với quy mô từ 1.000 - 1.200 m2/bãi. Vì Bích Chu và Thủ Độ được công nhận là làng nghề mộc từ năm 2007, nên toàn bộ diện tích xây bãi rác thải tập trung của 2 thôn đều nằm trong quy hoạch làng nghề.

Tuy nhiên đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh, quy hoạch, thành lập CCN An Tường và chuyển đổi qua nhiều chủ đầu tư, dự án hiện vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, rác thải sinh hoạt, sản xuất của người dân 2 thôn Bích Chu và Thủ Độ thường xuyên được thu gom, đổ chung với bãi rác của nhân dân 2 thôn Cam Giá và Kim Đê.

Theo thời gian, 2 bãi rác này dần trở lên quá tải, người dân buộc phải đổ rác ra khu vực ngầm tràn nối xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) với thôn Thủ Độ, xã An Tường. Bên cạnh đó, một số hộ dân ở xã Minh Châu thường xuyên giao thương, buôn bán bên chợ Táo của xã An Tường “tiện tay” quẳng rác xuống.

Sự việc đã được tổ vệ sinh môi trường địa phương phản ánh nhiều lần lên chính quyền nhưng không được giải quyết, bãi rác tự phát cũng vì thế càng ngày càng “phình to”, khiến người dân ngày càng bức xúc.

Trước tình trạng cấp bách đó, UBND xã An Tường đã trực tiếp kiểm tra, rà soát quỹ đất phù hợp để quy hoạch bãi rác thải. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, cán bộ địa chính xã An Tường cho biết: "Để ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này, chính quyền 2 địa phương đã có những biện pháp như cử lực lượng công an địa phương trực, phối hợp vận chuyển, đổ rác thải sang khu vực bãi rác của xã Minh Châu nhưng việc làm này cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Đến cuối năm 2019, UBND xã An Tường đã nghiên cứu, quy hoạch bãi rác tạm với diện tích hơn 1.000 m2 tại xứ đồng thuộc thôn Thủ Độ.

Địa phương tổ chức họp với nhân dân 2 thôn Bích Chu, Thủ Độ và nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng một số người dân, tiểu thương của xã Minh Châu xả rác, UBND xã An Tường đã trích một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm để thuê người trông coi. Hiện, địa phương hiện đang lên phương án thiết kế, triển khai thi công, xây cổng, đường giao thông kiên cố vào bãi rác; làm mái che và xây tường bao loan để đảm bảo việc xử lý, vận chuyển rác hiệu quả hơn".

Nhiều lần bức xúc trước tình trạng rác thải gây ô nhiễm, ông Lê Văn Tú, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường xã An Tường cho biết: "Để di chuyển bãi rác tạm tại khu vực ngầm tràn, ngoài việc UBND xã đã thuê 2 xe múc và 4 ô tô, toàn bộ 22 thành viên tổ vệ sinh môi trường cùng cán bộ xãđã mất nhiều ngày để dọn sạch số rác thải trên".

Là người trực tiếp được UBND xã An Tường thuê trực, canh gác thường xuyên tại khu vực ngầm tràn, ông Kiều Đức Tần, thôn Thủ Độ chia sẻ: "Vì thiếu ý thức, nhiều người dân xã Minh Châu đi giao thương, buôn bán với người dân An Tường tại chợ Táo vẫn tranh thủ lúc trời nhá nhem, tiện tay thả rác thải xuống ngầm tràn, mặc cho tại đây có đặt biển báo “cấm đổ rác", bất chấp đây là khu vực giao thông chính, gần khu dân cư. Từ khi được UBND xã ký hợp đồng trông giữ khu vực ngầm tràn này, tôi thấy ý thức của người dân đã được cải thiện đáng kể, không còn cảnh đêm hôm phải lao ra chặn xe của người đi đường để cảnh cáo mỗi khi có người mang theo bao tải, túi ni lon đổ trộm rác thải ra khu vực này".

Chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả thu gom rác thải sau khi có bãi rác mới đi vào hoạt động, ông Kiều Quang Sự, Trưởng thôn Thủ Độ cho biết: "2 Thôn Bích Chu và Thủ Độ có hơn 2.300 hộ dân. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt cũng như sản xuất mỗi ngày thải ra môi trường rất lớn. Việc bãi rác được quy hoạch không chỉ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường dân cư, đảm bảo sức khỏe của nhân dân".

Những bãi rác tự phát tràn ngập rác thải do chính tay người dân vứt ra là thực trạng không chỉ xảy ra tại riêng xã An Tường mà đã và đang tồn tại ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của chính người dân. Trong khi đó, công nghệ xử lý rác thải lại chưa đáp ứng được nhu cầu, điều này không chỉ khiến các địa phương mất nhiều nguồn lực, chi phí để thu gom, xử lý mà còn tạo áo lực lên công tác bảo vệ môi trường.

Với việc quyết liệt vào cuộc, giải tỏa bãi rác tự phát, quy hoạch, xây dựng bãi thải hợp lý, người dân An Tường giờ đây không còn nỗi lo sống chung với rác.

Ngọc Lan