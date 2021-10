Nữ quân nhân “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Vượt lên những vất vả, lo toan trong công việc gia đình, Đại úy Trần Thị Hương, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên văn thư bảo mật thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Tam Đảo đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đại úy Trần Thị Hương kiểm tra, sắp xếp lại hồ sơ tài liệu của Ban CHQS huyện Tam Đảo





Đại úy Trần Thị Hương sinh năm 1981 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Hành chính Hà Nội, chị viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội.

Huấn luyện chiến sĩ xong, chị được điều về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Tam Đảo, với cấp bậc binh nhì. Những ngày đầu về đơn vị, chị Hương gặp không ít khó khăn vì tuổi quân, tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác văn thư, bảo mật ở một đơn vị quân đội còn ít; lại thêm thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ lấy chồng quân đội đóng quân xa nhà.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Hương đã tích cực học tập, nghiên cứu để nắm chắc các kiến thức về công tác bảo mật, quy trình soạn thảo văn bản; đồng thời, tự tập cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ và phương pháp làm việc khoa học.

Gần 19 năm làm công tác văn thư - bảo mật , Đại úy Trần Thị Hương luôn sắp xếp công việc một cách khoa học. Với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc, chị Hương đã kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo đúng hướng dẫn của cấp trên; tiếp nhận, quản lý và chuyển văn bản đi, đến kịp thời, đúng địa chỉ.

Tất cả các văn bản trước khi ban hành hoặc tiếp nhận từ các bộ phận, chị Hương đều kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng về thể thức, kỹ thuật trình bày. Trong việc in sao tài liệu, chị thực hiện nghiêm chế độ bảo mật, nhất là đối với những văn bản có độ bảo mật cao, tuyệt đối không để lộ, lọt, mất mát công văn, tài liệu.

Với những đóng góp của chị, những năm qua, công tác văn thư, bảo mật của Ban CHQS huyện Tam Đảo đã đi vào nền nếp. Không dừng lại ở việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Trần Thị Hương còn tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi do Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và các cấp ủy, chính quyền tổ chức như: Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Quân khu 2 về 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; giải Nhì cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy Tam Đảo tổ chức…

Chị Hương còn là người vợ đảm đang, giỏi việc nhà. Chồng chị Hương cũng là bộ đội, công tác ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 đóng quân ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Vì thế, từ khi lấy nhau, mọi công việc trong gia đình, nhất là việc chăm sóc các con cái đều một tay chị quán xuyến.

Thương mẹ, 2 con của chị đều ngoan ngoãn, chăm học, cả 2 cháu đều là học sinh giỏi của Trường tiểu học Hợp Châu, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Do cùng công tác trong lực lượng vũ trang nên chị Hương rất chia sẻ với công việc của chồng. Để anh yên tâm công tác, chị khắc phục bằng cách tự vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, công việc.

Với những nỗ lực không ngừng trong công việc và trong xây dựng gia đình, những năm qua, Đại úy Trần Thị Hương đã nhiều lần được chỉ huy các cấp khen thưởng. Năm 2020, chị vinh dự được Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng.

Bài, ảnh: Thanh Huyền