Ám ảnh ngã tư tử thần

"Ngã tư tử thần" là tên gọi mà người dân xã Phú Xuân (Bình Xuyên) đặt cho ngã tư giao giữa đường liên xã Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức với đường từ KCN Bình Xuyên đến xã Yên Đồng (Yên Lạc). Bởi, chỉ trong một thời gian ngắn, tại đây đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.



Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa ngày 24/3/2019 tại ngã tư giao giữa đường liên xã Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức với đường từ KCN Bình Xuyên đến xã Yên Đồng (Yên Lạc). Ảnh: Nguyễn Lượng



Trưa ngày 24/3/2020, tại ngã tư này đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải chở cát và ô tô con. Quan sát tại hiện trường cho thấy, lực va chạm mạnh khiến cả 2 phương tiện bị móp đầu, hư hỏng nặng. Hàng khối cát trên xe tải đổ xuống đường khiến tuyến đường bị ùn ứ cục bộ, người qua lại di chuyển chậm chạp, khó khăn.

Một người dân thôn Lý Nhân, xã Phú Xuân trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết: “Thế vẫn còn là nhẹ, chưa là gì so với nhiều vụ xảy ra tại đây. Cách đây độ nửa tháng, 1 phụ nữ ở thị trấn Thanh Lãng đi buôn lợn qua khu vực này bị ô tô đâm tử vong.

Sau đó chưa đến chục ngày, chúng tôi lại đi đưa ma cho một người dân thôn Can Bi, xã Phú Xuân cũng chết vì TNGT tại ngã tư này… Sự việc xảy ra liên tục, nghiêm trọng đến nỗi các cụ cao niên của 4 thôn Lý Hải, Trại Cốc, Can Bi, Lý Nhân phải tìm thầy cúng giải hạn, trừ tà nhưng vẫn không ăn thua.

Dạo này, do ảnh hưởng của Covid-19, học sinh không đi học, chứ vào giờ tan tầm, học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu và trường mầm non, tiểu học của xã Phú Xuân đi lại nhiều lắm, khiến người dân nơi đây luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an cho con em mình”.

Theo lời mô tả của người này, chúng tôi dễ dàng quan sát tại hiện trường, bên vệ đường vẫn còn để lại chiếc chiếu đắp vội cho các nạn nhân. Những mảnh vỡ của các phương tiện nằm vương vãi khắp nơi. Trên mặt đường, nhiều vết sơn khám nghiệm hiện trường vẫn chưa phai mờ, trông thật ám ảnh.

Khi được hỏi tên tuổi, người này xin được giấu tên và khẳng định những điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Điều đó càng được khẳng định, khi tác nghiệp tại ngã tư này vào lúc 14h20, chúng tôi đã được gặp đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an huyện Bình Xuyên cùng nhiều cơ quan có thẩm quyền trực tiếp có mặt tại hiện trường để nghiên cứu, khảo sát, nhằm tìm ra phương án đảm bảo ATGT tại đây.

Còn Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Nguyễn Văn Mậu khẳng định những điều người dân phản ánh là chính xác. Đi tìm hiểu nguyên nhân của các vụ tại nạn, ông Mậu cho biết: “Đa phần các vụ việc xảy ra vào các thời điểm đường vắng, mật độ giao thông không cao, nên chủ các phương tiện có tâm lý chủ quan, phóng nhanh, thiếu quan sát.

Trước thực tế trên, xã cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Trong trường hợp chưa thể tiến hành ngay, nên tính toán lắp đặt gờ giảm tốc toàn bộ lòng đường tại tuyến đường liên xã Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức, vì nếu chỉ làm 1 bên, người dân vẫn có thể lách sang làn đường bên cạnh để đi nhanh. Ngoài ra cần lắp đặt biển cảnh báo ghi rõ "Đoạn đường hay xảy ra tai nạn” ở vị trí dễ quan sát để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác.

Theo quan sát của phóng viên, tại các hướng của nút giao, cơ quan chức năng đã cho lắp đặt rất đầy đủ các biển báo, sơn kẻ vạch giao thông rõ ràng. Tuy nhiên, biển báo hạn chế tốc độ 50km/h, quá gần so với ngã tư nên các phương tiện thường không kịp giảm tốc theo quy định khi đến ngã tư. Nếu có cũng rất đột ngột, dễ dẫn đến phanh gấp, tự ngã (người đi xe máy). Ngoài ra, các ngã rẽ quá hẹp và gần như không theo vòng cung mà vuông góc với nhau.

Thực tế trên cho thấy, để giảm thiểu TNGT tại ngã tư tử thần này, rất cần sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả của các cấp, ngành chức năng.

Khánh Linh