Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng”

Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hoạt động hiệu quả đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo đảm giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc - Vì nhân dân phục vụ.

Trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây, các phòng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội (chủ yếu là facebook) đăng tải thông tin không đúng sự thật, xấu độc, có liên hệ với các tổ chức phản động; nhiều tài khoản facebook cá nhân đã có hoạt động đăng tải các nội dung kích động, gây rối…

Đáng chú ý gần đây nhất, các phòng chức năng Công an tỉnh đã xử lý 7 đối tượng đăng tin sai sự thật về Covid-19 trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng; gọi hỏi răn đe 10 trường hợp; trao đổi công an các tỉnh xử lý 7 trường hợp.

Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng”.

Để hoạt động của câu lạc bộ có hiệu quả và đi vào nền nếp, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác viết tin, bài đấu tranh phản bác trên không gian mạng cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên là thành viên nòng cốt ở các đơn vị, nhằm hướng dẫn, thành lập các trang facebook tập thể để chia sẻ, bình luận và theo dõi thông tin trên mạng xã hội.

Đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập và duy trì 3 fanpage, 1 kênh youtube và hàng nghìn tài khoản facebook cá nhân để tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng”, hiện các fanpage này có gần 31.000 người sử dụng mạng xã hội theo dõi.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu, thông tin sai trái trên không gian mạng đến nay đã dần đi vào nền nếp, đạt được kết quả nhất định. Từ khi thành lập, duy trì hoạt động của câu lạc bộ đến nay đã có 1.047 tin bài, video, hình ảnh được đăng tải trên các fanpage của câu lạc bộ, thu hút hơn 8,5 triệu lượt người tiếp cận, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Qua hoạt động trên không gian mạng cũng đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tin, bài không đúng sự thật, Câu lạc bộ đã trao đổi và phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh kịp thời điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã nhận được hàng chục tin tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, cũng như hỏi đáp, tư vấn về luật pháp từ công dân; đã chuyển các thông tin đến cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định.

