Khám phá sự lãng mạn, độc đáo của thị Trấn Little Scheidegg

Chắc hẳn trong thời gian vừa qua, bộ phim “Hạ cánh nơi anh” đã mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. Ngoài dàn diễn viên sáng giá, thì một trong những điểm cộng tạo nên sự thành công của bộ phim này, chính là những cảnh quay vô cùng lãng mạn, thơ mộng của Thụy Sĩ. Điển hình trong những cảnh quay đó, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua thị trấn Little Scheidegg yên bình khi xin visa Schengen ghé thăm vùng đất thơ mộng này.

Thị trấn Little Scheidegg non nước hữu tình

Nếu bạn đang có dự định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vi vu đến Thụy Sĩ, thì đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm thị trấn xinh đẹp, độc đáo này nhé. Chắc chắn, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị tại thị trấn Little Scheidegg này đấy. Đừng quên book vé máy bay và xin visa Schengen để có thể chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch hoàn hảo và thuận tiện nhất.

Đôi nét về thị trấn Little Scheidegg

Thị trấn Little Scheidegg, hay còn gọi với tên gọi khác là thị trấn Kleine Scheidegg. Thuộc vùng Bernese Oberland, toại lạc giữa dãy núi Eiger và Lauberhorn. Nơi đây sở hữu một khung cảnh vô cùng tuyệt vời, với non nước hữu tình, gồm hồ nước xanh ngọc bính, cùng những dãy núi tuyết có độ cao ấn tượng. Chính vì vậy, mà thị trấn Little Scheidegg là một trong những điểm du lịch được rất nhiều du khách ghé thăm khi đến Thụy Sĩ.

Đặc biệt, thị trấn Little Scheidegg còn là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến đường sắt cổ, dẫn đến nóc nhà Châu Âu - đỉnh núi Jungfraujoch (được khai trương vào năm 1893). Đến với Little Scheidegg, không những du khách được chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn, mà bạn còn được tham gia vào những hoạt động vui chơi thú vị, chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn giá tốt tại thị trấn Little Scheidegg

Bắt đầu từ thế kỉ XVIII, thị trấn Little Scheidegg còn thu hút du khách bởi những nhà hàng, khách sạn được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển, mang đậm nét đặc trưng của Châu Âu. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn cho mình một nơi nghỉ chân chất lượng, tại thị trấn xinh đẹp này. Dưới đây là một vài địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn mà bạn có thể tham khảo khi đến Little Scheidegg:

• Hotel Bellevue des Alpes: Kleine Scheidegg 3801 Thụy Sỹ.

• Hotel Mittaghorn: Wylern, Gimmelwald 3826 Thụy Sỹ

• Hotel Belvedere: Galliweidli 1438H, Wengen 3823 Thụy Sỹ.

• Restaurant Hotel Eigernordwand: Kleine Scheidegg 3801, Kleine Scheidegg 3823 Thụy Sỹ.

• Beausite Park Hotel: Am Wengi 1412C, Wengen 3823 Thụy Sỹ.

• Hotel Alpenrose Wengen: Wengen 3823 Thụy Sỹ

Khổng Oai (Theo https://abpvisa.com/ ngày 23-3-2020)