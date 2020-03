Địa điểm du lịch cho teen độc thân miền Trung

Đà Lạt: Bạn đang nghĩ Đà Lạt là của những cặp đôi hay của những tuần trăng mật?

Không hề nhé, đến đây bạn sẽ thấy một cảm xúc lâng lâng đến khó tả, cảm xúc của sự bay bổng không vướng bận.

Được ví như một tiểu Paris, những cánh rừng Thông đại ngàn như mở ra một khung cảnh kỳ ảo nên thơ khiến lòng bình lặng cảm nhận những hơi thở nhẹ nhàng của Đà Lạt.

Đà Lạt – tiểu Paris thần tiên tại Việt Nam

Thời điểm du lịch lý tưởng: Là điểm tránh nóng tuyệt vời nên đến với Đà Lạt vào tháng 7, 8, 9 là hợp lý nhất vì lúc này hoa nở rực rỡ nhất, nắng nhẹ, không có mưa phùn.. Ngoài ra bất kỳ thời điểm nào Đà Lạt cũng có nét cuốn hút riêng nên bạn có thể du lịch nơi đây bất cứ khi nào.

Điểm du lịch nổi tiếng:

Nơi đây có nhiều khung cảnh nên thơ mơ mộng, thiên nhiên phong phú để bạn lựa chọn khám phá như: làng Cù Lần, LangBiang, Thung Lũng Vàng, Hồ Xuân Hương, Thác Pongour,…

Đặc biệt, đến với Đà Lạt và những ngày se lạnh nhấm nháp một chút cafe của quán Tùng nổi tiếng thì liệu còn gì trên thế gian này tuyệt vời hơn thế.

Ẩm thực Đà Lạt:

Là thiên đường được thiên nhiên ưu ái nên bạn sẽ ngập chìm trong thiên đường ẩm thực với những món ăn lạ, ngon, sạch nổi tiếng như: bánh căn, bánh xèo, đồ nướng, hoa quả các loại,..

Đà Nẵng

Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về vùng đất này vì vẻ đẹp của Đà Nẵng đã được công nhận bởi quá nhiều du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. Đó chính là do nằm trong một địa hình đặc biệt: có núi rừng, trung du, đồng bằng, lại thêm những bãi biển quyến rũ vì vậy Đà Nẵng có đầy đủ nét đẹp đa dạng của từng vùng miền khác nhau.

Hiếm nơi nào hoàn hảo hơn Đà Nẵng cho người độc thân

Điểm du lịch nổi tiếng:

Được tôn vinh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng mang nét đẹp của nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm, sông Hàn,.. với an ninh rất tốt và nền văn hóa phát triển đến chóng mặt.

Ẩm thực:

Ai đã đến Đà Nẵng rồi có lẽ đều bị mê hoặc bởi bãi biển dài trong xanh cùng những món ẩm thực ngon khó cưỡng như: bánh bột lọc, bánh nậm, thịt bò khô Đà Nẵng, ốc hút Đà Nẵng, gỏi cá Nam Ô,…

Phú Yên

Phú Yên đã làm mê đắm bao tâm hồn du khách

Không chỉ là nét duyên của thành phố ôm trọn 2 ngọn núi, Phú Yên đã làm mê đắm bao tâm hồn bởi bãi biển bao la, đầm nước trong vắt và mang đặc trưng của văn hóa Nam Trung Bộ. Nói tới Phú Yên chắc hẳn ai đi qua cùng mong ước được quay trở lại thêm lần nữa để lại được “hút” mắt bởi tán cây rừng với bầy chim nhạn tung cánh.

Thời điểm du lịch lý tưởng:

Nằm trong vùng khí hậu ôn đới, thời tiết quanh năm mát mẻ và rất dễ chịu nên bạn có thể đến đây thăm quan bất cứ lúc nào trong năm.

Điểm du lịch nổi tiếng:

Những điểm đến nổi bật tại Phú Yên gồm: Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô, Đầm Ô Loan, vực Phun, đảo Hòn Chùa, vịnh Xuân Đài,.. Và không thể bỏ qua những món đặc sản như: bánh tráng, cá ngừ Đại Dương, ghẹ sông Cầu, sò huyết Ô Loan, bánh hỏi lòng heo,…

Huế

Là thành phố duy nhất của Việt Nam còn giữ được dáng vẻ của thành phố thời Trung cổ và nguyên vẹn kiến trúc của một nền quân chủ, từ lâu Huế đã trở thành bảo tàng lớn và vô giá với các di tích lịch sử, chùa đền thiết kế tinh xảo.

Khám phá vẻ đẹp mộng mơ Huế

Địa điểm du lịch nổi tiếng: Như màu tím đặc trưng của nơi cố đô nhẹ nhàng mộng mơ, Huế không chỉ là một vùng đất hấp dẫn để bạn khám phá những điểm thăm quan nổi tiếng mang tính lịch sử cao như: Đại Nội, Lăng Tẩm, chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức,..Huế còn mang vẻ đẹp lôi cuốn sâu kín mà bất kỳ ai cũng muốn khám phá.

Ẩm thực: Nổi tiếng với nền ẩm thực cung đình cao sang và thêm nét đẹp bình dị của những gánh hàng rong, vì vậy đến đây du khách sẽ không khỏi xiêu lòng với món ăn lạ tai, lạ miệng như: dâu Truồi Phú Lộc, Cơm Hến, bánh Nậm, nem lụi,..

Hội An

Trên chiếc xe đạp nhẹ nhàng len lỏi qua từng con phố nhỏ cổ kính và dừng chân ở bất kỳ cửa hàng, góc phố nhỏ xinh nào bạn muốn là cách mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng, sự bình yên khi đến đây. Hãy chọn cho mình một góc phố rợp hoa giấy hay quán nhỏ ven đường nhấp nháp ly trà đá thơm lừng mùi sen để tận hưởng cuộc sống trong lành hiếm khi có được tại Hội An – phố cổ yên bình.

Hội An – phố cổ yên bình.

Du khách đến với Hội An như được tìm lại chính mình khi mỗi sáng sớm đạp xe qua những cánh đồng xanh rì, gió thổi mát lành đến An Bàng bình yên xanh ngắt, rồi chiều về với sông Thu Bồn bình dị. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo môc mạc và nên thơ.

Điểm du lịch nổi tiếng:

Nếu đã đặt chân đến Hội An, bạn cũng nên đến những địa điểm du lịch nằm trong bán kính 10km quanh Hội An, chẳng hạn: Cù Lao Chàm, biển An Bàng, biển Cửa Đại, cụm làng nghề Hội An (làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế…)

Ẩm thực: Những món ăn đường phố Hội An được cả thế giới xuýt xoa tiêu biểu: Bánh mỳ Hội An, Cao Lầu, mỳ Quảng, chè,..

Lý Sơn – Quảng Ngãi

Lý Sơn là một tuyệt phẩm mà trời đất ban tặng

Lý Sơn là một tuyệt phẩm mà trời đất ưu ái ban tặng cho mảnh đất miền Trung đầy nắng gió Quảng Ngãi. Hành trình đến với Lý Sơn sẽ đưa bạn đến với những bãi biển nguyên sơ, những cánh đồng tỏi cát trắng xóa, những rặng hoa hoang dại mang lại ấn tượng khó quên với nắng ấm mênh mang, những bãi biển trong vắt giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Ẩm thực: Đến đây du khách sẽ được thưởng thức những món đặc sản tươi ngon do chính người dân nơi đây chế biến như: Gỏi rong biển, gỏi tỏi, ốc tượng, cua huỳnh đế, cháo nhum,…

Điểm du lịch nổi tiếng: Những điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với Lý Sơn như: chùa Hang, cổng Tò Vò, hòn Mù Cu, hang Câu, cột cờ trên đỉnh Thới Lới, ..

Phan Rang – Ninh Thuận

Dường như là điểm đến chưa được nhiều người biết đến dù có bờ biển đẹp, ẩm thực ngon, cảnh vật độc đáo nên đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn hưởng thụ cái nắng, cái gió của biển đảo hoang sơ mà không có sự ồn ào, náo nhiệt như những điểm du lịch khác.

Đắm mình trong nắng gió Phan Rang

Chính vì thời tiết Phan Rang hầu như quanh năm nắng gió như câu “Gió như Phan, nắng như Rang” nên sẽ là điểm cộng tuyệt vời cho những cô gái thích được “check-in sống ảo”.

Điểm du lịch nổi tiếng: Những điểm du lịch độc đáo ở Phan Rang như: Tháp Chàm, Vịnh Vĩnh Hy, ruộng nho Ba Mọi, đồng cừu, đồi cát,…sẽ mang bạn đến với phong cảnh thiên nhiên phong phú mà vô cùng lạ mắt.

Ẩm thực: Đặc sản Phan Rang cũng vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn người qua dù chỉ mới nhìn qua như: tỏi, mật ong, nho, bánh căn, chả cá, thịt dê, cơm gà,…

Diệu Linh (Theo https://loca.vn/ ngày 17-3-2020)