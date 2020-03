Tăng cường quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, Công an tỉnh đã xây dựng phương án rà soát, cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh và người Việt Nam trở về từ vùng dịch, qua đó, kịp thời ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại địa phương.



Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác rà soát người từ nước ngoài trở về địa phương để phòng, chống Covid-19. Ảnh Kim Ly



Nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, Công an tỉnh đã rà soát số người Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam từ các nước tới và trở về địa phương. Qua quá trình rà soát, lực lượng công an đã hướng dẫn, yêu cầu 423 người nước ngoài cách ly tại nơi cư trú, 315 người Việt Nam cách ly tập trung hoặc cách ly tại cộng đồng trong thời gian 14 ngày.

Công an tỉnh đã triển khai phương án thành lập 21 tổ công tác tiến hành rà soát 265 doanh nghiệp, công ty; 785 cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu hơn 1.266 người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và 313 người Việt Nam từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về thực hiện khai báo, giám sát y tế. Trong đó, các ngành chức năng đã yêu cầu cách ly 355 người nước ngoài; 296 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sau khi xuất hiện thêm bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên chuyến bay VN0054 của Việt Nam Airlines từ Vương quốc Anh về Việt Nam, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin của tất cả hành khách trên cùng chuyến bay. Công an các huyện, thành phố rà soát, xác định tất cả các trường hợp có liên quan đến địa bàn tỉnh để thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý, phòng ngừa, cách ly và ngăn chặn dịch bệnh.

Qua rà soát, phát hiện 105 trường hợp có tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp với các trường hợp dương tính mới công bố. Đối với các trường hợp trên, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của địa phương yêu cầu cách ly với 48 trường hợp. Các trường hợp còn lại sau khi kiểm tra y tế được yêu cầu tự theo dõi tại nhà. Một số trường hợp ở ngoài tỉnh, lực lượng công an đã trao đổi với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, chính quyền sở tại để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) Ngô Dương Toàn cho biết: "Để triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống Covid-19, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xác minh, nắm bắt thông tin hộ gia đình và yêu cầu các hộ thực hiện ký cam kết khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về nơi cư trú, tình hình sức khỏe của người thân đang học tập, lao động tại nước ngoài.

Khi có trường hợp người thân từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu gia đình, khu dân cư phải khai báo kịp thời, để áp dụng các biện pháp cách ly cần thiết. Đồng thời, tổ chức theo dõi, giám sát y tế thường xuyên tất cả các trường hợp người nước ngoài khác và công dân Việt Nam từ các quốc gia đang có dịch về Vĩnh Phúc. Đối với số công dân Vĩnh Phúc đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch về địa phương, sẽ đón tại sân bay đưa về nơi cách ly tập trung".

Để tiếp tục phòng, chống Covid-19, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, chủ động rà soát danh sách những người địa phương đi làm việc, học tập ở vùng có dịch chưa trở về để chủ động trong phát hiện, giám sát dịch. Khi phát hiện hoặc có thông tin về người nhiễm, nghi nghiễm Covid-19 cần thông báo ngay đến cơ quan công an và y tế để kịp thời có biện pháp kiểm tra tư vấn y tế và áp dụng biện pháp cách ly kịp thời.

Minh Thu