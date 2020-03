Cảnh giác khi mua khẩu trang y tế trên mạng

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội rao bán khẩu trang y tế giá rẻ đã thu hút sự quan tâm, đặt hàng của nhiều người. Trong khi việc tìm mua mặt hàng này ở các nhà thuốc vẫn khó khăn, thì việc mua được khẩu trang y tế giá rẻ đối với nhiều người mừng như “bắt được vàng”. Tuy nhiên, chất lượng của loại khẩu trang này như thế nào lại là nỗi lo lắng, băn khoăn của nhiều người.



Khẩu trang y tế có giá từ 44-59 nghìn đồng/hộp được rao bán tràn lan trên mạng xã hội



Thời gian gần đây, trên một số trang mạng cá nhân, nhiều tài khoản đã livestream rao bán khẩu trang y tế với giá từ 44 - 59 nghìn đồng/hộp (50 chiếc). Điển hình như trang Facebook của “Trinh 93 Boutique” ngày nào cũng rao bán khẩu trang y tế với giá 59 nghìn đồng/hộp. Theo hình ảnh livestream, khá nhiều sản phẩm “Trường Mạnh khẩu trang y tế 4 lớp” được bày bán bắt mắt, thu hút nhiều lượt người theo dõi, đặt hàng.

Theo lời giới thiệu của Trinh 93 Boutique, mỗi ngày, cô bán 100 thùng khẩu trang y tế cho người dân với mục đích làm từ thiện. Hiện nay, trên thị trường, giá mỗi hộp khẩu trang Trường Mạnh được bán từ 300 - 350 nghìn đồng/hộp, nhưng khách hàng nào xem livestream và chia sẻ 2 lần sẽ được mua với giá 59.000 đồng/hộp.

Tuy nhiên, do số lượng hàng có hạn nên khách hàng nào nhanh tay, may mắn mới mua được, còn không phải chờ cơ hội vào ngày hôm sau. Cũng theo lời giới thiệu, quảng cáo của Trinh 93 Boutique, khẩu trang y tế Trường Mạnh là hàng chất lượng, có giấy chứng nhận, kiểm định của các cơ quan chức năng.

Tương tự, trang Facebook của Tấn Nguyễn - XKLĐ hay Shop Huyền cũng thường xuyên rao bán khẩu trang y tế với giá từ 40 - 44 nghìn đồng/hộp (50 chiếc). Khách hàng nào muốn mua khẩu trang y tế phải chia sẻ livestream và để lại số điện thoại sẽ được mua hàng với giá rẻ. Các livestream bán khẩu trang y tế đều có hàng nghìn lượt người theo dõi, chia sẻ, nhưng có lẽ khách hàng may mắn mua được sản phẩm đều có hạn bởi số lượng hàng ít.

Dù rất tích cực đặt mua, nhưng không ít khách hàng có tâm lý vừa mừng, vừa run khi được “chốt đơn”, bởi e ngại khẩu trang y tế không đạt chất lượng.

Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) cho biết: "Tôi đặt mua 2 hộp khẩu trang y tế trên mạng với giá gần 100 nghìn đồng. Mặc dù có chút e ngại về chất lượng sản phẩm, nhưng tôi vẫn đặt dùng thử, bởi hiện nay, mặt hàng này trên thị trường rất khan hiếm. Do hàng chưa về, nên tôi chưa thể đánh giá được chất lượng sản phẩm. Tôi cũng xác định, việc đặt mua sản phẩm trên mạng có yếu tố may rủi, nếu không phải hàng chất lượng thì chấp nhận bỏ do giá thành rẻ".

Nghe thì đơn giản, song thực tế, để biết loại khẩu trang nào đảm bảo chất lượng, có phải là hàng chính hãng hay hàng nhái thương hiệu là vấn đề không đơn giản. Nếu chỉ dựa vào thị giác thì ngay đến lực lượng chức năng cũng khó phân biệt hàng thật, hàng giả.

Qua tìm hiểu, thăm nắm thị trường cho thấy, mặt hàng khẩu trang tại các nhà thuốc hiện nay vẫn rất “nóng” do tình trạng khan hàng. Theo một số chủ nhà thuốc lớn ở thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Thời điểm này, khẩu trang y tế thậm chí còn khan hàng hơn trước, bởi nhiều doanh nghiệp không nhập được nguyên liệu sản xuất nên phải đóng cửa. Do không lấy được hàng, nhiều nhà thuốc phải nhập và bán khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân”.

Trong khi người dân phải đặt, chờ nhiều ngày mới mua được vài chiếc khẩu trang y tế thì mặt hàng này lại được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với giá rẻ khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng của sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, đại diện Cục QLTT tỉnh cho biết, đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện, xử lý vụ việc nào liên quan đến thu gom khẩu trang cũ để tái sử dụng, hoặc khẩu trang giả, kém chất lượng; chủ yếu là vi phạm do không niêm yết giá bán. Đối với hoạt động kinh doanh khẩu trang trên mạng, cơ bản việc thanh, kiểm tra chưa thực hiện được do các trang cá nhân không có địa chỉ cụ thể; đối tượng rao bán hàng không phải là người địa phương...

Trước thực trạng trên, Cục QLTT tỉnh khuyến cáo mọi người dân nếu có nghi ngờ hoặc phát hiện trường hợp, đối tượng nào sản xuất, tàng trữ, kinh doanh khẩu trang y tế kém chất lượng cần báo ngay cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Bài, ảnh Hà Trần