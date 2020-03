Sự kiện nổi bật 4/3/2020

1.Quốc hội Slovenia phê chuẩn ông Janez Jansa giữ chức Thủ tướng



Ông Janez Jansa sẽ giữ chức Thủ tướng Slovenia lần thứ ba



Ngày 4-3, The New York Times cho biết, Quốc hội Slovenia đã phê chuẩn ông Janez Jansa (61 tuổi) giữ chức Thủ tướng nước này.

2.Ngân hàng Thế giới tung gói hỗ trợ ứng phó Covid-19

Các quốc gia đang đối phó với Covid-19 sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ WB



Ngày 3-3 (theo giờ địa phương), Ngân hàng Thế giới (WB) công bố gói tài chính trị giá 12 tỷ USD nhằm hỗ trợ các quốc gia có nền y tế và kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

3.Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo diễn tập



Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến tại 250 điểm cầu trong toàn quân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) dự và chỉ đạo diễn tập.

4.Thêm 2 bệnh viện của Bộ Y tế được phép xét nghiệm Covid-19

Sáng 4-3, theo tin từ Bộ Y tế, Bộ vừa ký quyết định cho phép Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện xét nghiệm Covid-19. Đây là hai bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

5.Gỡ bỏ 12 chốt kiểm soát, xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) chính thức hết cách ly

Đúng 0h ngày 4-3, toàn bộ 12 chốt kiểm soát của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) chính thức được gỡ bỏ. Cuộc sống bình thường sẽ trở lại với bà con Sơn Lôi từ giờ phút này, sau 20 ngày cách ly do dịch Covid-19.

6.Vietjet tạm dừng khai thác toàn bộ đường bay đến Hàn Quốc từ ngày 7-3

Máy bay của Vietjet Air. (Ảnh: CTV/Vietnam+)



Với việc Vietjet Air dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 7-3, hiện cả 4 hãng hàng không của Việt Nam đều đã quyết định tạm dừng các đường bay tới thị trường này vì dịch Covid-19.

7.Hà Nội mưa lạnh, nhiều nơi có dông

Hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuống còn 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét.

(Theo hanoimoi.com.vn)