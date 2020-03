Xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe giữa mùa dịch

Giữa mùa dịch bệnh, để thu hút khách du lịch, Khu du lịch Đại Lải Flamingo (Phúc Yên) đã đưa ra những gói dịch vụ, chính sách ưu đãi phù hợp với lựa chọn của du khách. Trong đó, đơn vị tập trung khai thác hoạt động du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và nhận được sự hưởng ứng của nhiều du khách.



Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đang được du khách lựa chọn tại Flamingo Đại Lải Resort



Xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp “hai trong một”

Từ đầu tháng 3/2020, nhiều du khách đã tới Flamingo Đại Lải đặt dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Chị Ngô Thị Hoan (Hà Nội) chia sẻ: “Đang trong thời điểm Covid-19, nhiều gia đình có thời gian nghỉ ngơi mà không biết lựa chọn đi du lịch ở đâu để an toàn. Gia đình tôi có 2 con nhỏ, công việc của vợ chồng tôi là buôn bán tự do nên chúng tôi có thời gian và đã lựa chọn Flamingo Đại Lải Resort nghỉ ngơi, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình. Tới đây, chúng tôi thấy các biện pháp phòng, chống dịch được đảm bảo an toàn nên rất yên tâm nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần”.

Chú trọng, hướng tới chăm sóc sức khỏe cho du khách mùa dịch, Flamingo đã đầu tư nhiều dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu như xông hơi, trị liệu toàn diện, bơi, ẩm thực dinh dưỡng cân đối… Với hệ thống khu spa xông hơi lớn nhất Việt Nam - SEVA spa gồm 8 phòng hiện đại như đá muối, đá núi lửa, oxy, hang hồng ngoại… cùng nhiều đặc tính riêng biệt, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị và nâng cao sức đề kháng.

Đại diện truyền thông Tập đoàn Flamingo cho biết: “Thời điểm tháng 1, 2, Đại Lải cũng trong tình trạng vắng khách du lịch do ảnh hưởng của Covid-19, nhưng đến đầu tháng 3, khi dịch bước đầu được khống chế, nhiều du khách đã bắt đầu lựa chọn các dịch vụ tại đây, đặc biệt là nghỉ dưỡng cùng liệu trình chăm sóc sức khỏe. Tổ hợp xông hơi - massage - chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 100% sản phẩm từ thiên nhiên là “con át chủ bài” của Flamingo Đại Lải Resort trong mùa dịch, giúp giải độc cơ thể, bảo vệ sức khỏe khỏi bệnh tật, giúp tinh thần được thư giãn”.

Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở trị liệu, thể thao, bơi lội, mà ẩm thực phong phú, cân bằng dinh dưỡng cũng được hệ thống nhà hàng Flamingo quan tâm. Với nhiều món ăn được chế biến khoa học, tăng sức đề kháng từ những chuyên gia ẩm thực hàng đầu trong nước và quốc tế được cung cấp tại phòng hoặc tiệc vườn riêng tư, đảm bảo theo yêu cầu của từng du khách. Ngoài ra, nhiều dịch vụ thể thao, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu, sở thích của từng du khách cũng được Flamingo sẵn sàng phục vụ, đảm bảo an toàn trong mùa dịch như golf, tennis, chèo thuyền Kayak…

Chu trình khép kín, hệ thống chăm sóc sức khỏe bài bản, quy mô kết hợp với nghỉ dưỡng trong khu biệt thự tràn ngập cây xanh, hồ nước… sẽ là nguồn điều hòa giúp con người giải tỏa tinh thần, lấy lại năng lượng để tiếp tục sáng tạo cuộc sống. Mô hình đặc biệt này của Flamingo cũng là xu hướng kích cầu du lịch trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Dịch vụ chú trọng bảo vệ sức khỏe du khách

Không đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà tiêu chí hướng tới khách hàng của Flamingo đã mở ra sự lựa chọn thông thái cho mọi du khách khi có Covid-19. Mô hình kinh doanh khá lý tưởng này cũng kèm theo nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho các dịch vụ ẩm thực, thể thao, làm đẹp, trị liệu ….

Để đảm bảo cho du khách tới nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Flamingo đã thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về biện pháp ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm, đặc biệt là các quy trình về vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Tại các khu biệt thự được phun khử khuẩn thường xuyên; tổ chức đào tạo, hướng dẫn quản gia thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch; phát khẩu trang y tế miễn phí, chuẩn bị nước rửa tay tại các khu vực chính cho du khách; đặc biệt, trong tháng 3 này, tất cả các du khách tới đây đều được tặng các sản phẩm dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang vải kháng khuẩn của Nhật Bản… giúp phòng, chống Covid-19.

Xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Flamingo Đại Lải Resort đang được du khách ưa chuộng, phù hợp với thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Flamingo - điểm đến an toàn, thích hợp để tái tạo năng lượng sống là lựa chọn lý tưởng hàng đầu hiện nay.

Bài, ảnh Thu Thủy