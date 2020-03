Doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Hàn Quốc, hiện nay, khối doanh nghiệp Hàn Quốc trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, hạn chế sự ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Cán bộ, nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp Hàn Quốc thường xuyên được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Kim Ly



Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động, trong đó, số doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm hơn 80%. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh trong các doanh nghiệp Hàn Quốc được chú trọng thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Ngày 28/2/2020, tổ công tác liên ngành gồm Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công đoàn Các KCN tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Công ty TNHH Interflex Vina (KCN Bá Thiện II). Đây là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất các loại linh kiện điện tử và sản phẩm quang học.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra sức khỏe 10 lao động người Hàn Quốc đang làm việc tại công ty. Qua đó, phát hiện 1 lao động có biểu hiện sốt nhẹ kèm rối loạn nhịp tim. Được biết, lao động này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28/1/2020. Đến ngày 18/2/2020, vợ và con của lao động này cũng nhập cảnh vào Việt Nam và cư trú tại Hà Nội.

Tổ công tác đã đề nghị công ty đưa lao động này đến Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đểthăm khám và theo dõi sức khỏe, trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, sẽ tiến hành cách ly và điều trị theo quy định. Ngoài ra, công ty còn 1 lao động Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29/2/2020 và sẽ tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định. Sau thời gian cách ly, công ty sẽ đưa lao động này đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Ông Oh Choon Hwan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Interflex Vina cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty. Khi phát hiện người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở… công ty sẽ đưa người lao động tới cơ sở y tế để được thăm khám và tiến hành cách ly theo quy định. Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang, phun thuốc khử trùng… được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong doanh nghiệp và cộng đồng”.

Công ty TNHH PowerLogics Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất bảng mạch điện tử. Hiện nay, công ty có 8 lao động là công dân Hàn Quốc. Ông Oh Se Chang, Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Hàn Quốc, hiện nay, chúng tôi đang siết chặt quản lý người ra, vào công ty; quy định toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động đeo khẩu trang khi làm việc; bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở các địa điểm có đông người qua lại; kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. Nếu phát hiện người lao động có biểu hiện như sốt, ho, khó thở… công ty sẽ đưa người lao động tới thăm khám tại cơ sở y tế. Những lao động có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được cách ly và điều trị.

Những thông tin cập cập nhật về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể người lao động trong công ty. Hiện nay, công ty không cử thêm lao động người Hàn Quốc sang công tác, thay vào đó, chúng tôi tập trung đào tạo lao động là công dân Việt Nam để đáp ứng nhu cầu công việc trong giai đoạn này. Chúng tôi đề cao và tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam và của tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19”.

Tính đến ngày 28/2, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công đoàn Các KCN tỉnh đã kiểm tra, rà soát 44/57 doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản tại KCN Bá Thiện và KCN Bá Thiện 2. Thượng tá Khổng Văn Kết, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết: “Tổ công tác đã chỉ đạo các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tiến hành ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như phun khử trùng, tiêu độc tại doanh nghiệp, tăng cường vệ sinh môi trường làm việc, sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi ra vào doanh nghiệp. Nếu trong doanh nghiệp có người nước ngoài, người lao động đến từ hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành việc cách ly kiểm dịch 14 ngày; khai báo chính xác về tình trạng sức khỏe và lộ trình đi lại theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Khi người nước ngoài, người lao động có dấu hiệu sốt, ho, khó thở nghi nhiễm bệnh… phải báo cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường”.

Bạch Nga