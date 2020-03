Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, 4, từng bước xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu quả... là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 tỉnh đề ra nhằm xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT).



Phần mềm "Một cửa hành chính công" ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục được vận hành và khai thác hiệu quả. Ảnh Nguyễn Lượng



Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử (TT-GTĐT) tỉnh và 42 cổng thông tin điện tử của các ngành, địa phương được vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định.

Trong đó, Cổng TT-GTĐT tỉnh đăng tải 1.745 TTHC, chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, đặt liên kết đến 1.246 TTHC giải quyết qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Phần mềm "Một cửa hành chính công" ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục được vận hành và khai thác hiệu quả.

Năm 2019,Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận trên 36 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đạt hơn 95%. Đặc biệt, từ đầu tháng 11/2019, trung tâm chính thức triển khai giải quyết TTHC trên ứng dụng Zalo kết hợp với chữ ký số, bàn ký điện tử để trao đổi thông tin với người nộp hồ sơ, mang lại kết quả tích cực, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) được nâng cấp và triển khai tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hiện, tỉnh đã cấp gần 8.000 hộp thư điện tử cho tất cả các cơ quan, đơn vị ở địa phương; thực hiện bàn giao 800 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ bao gồm 391 chứng thư số cơ quan và 409 chứng thư số cá nhân. Từ giữa tháng 11/2019, nhiều sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã triển khai ký số văn bản đi và phát hành trên phần mềm QLVB&ĐH.

Đến nay, 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, gần 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cấp tỉnh, khoảng 95% CBCCVC cấp huyện, 80% CBCC cấp xã được trang bị máy tính.

Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối 33 đơn vị, địa phương qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đã có 24 sở, ngành và 9 huyện, thành phố được trang bị các trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Trung tâm Hạ tầng Thông tin tỉnh đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toàn an ninh thông tin đồng bộ, hiện đại. Tổ chức triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác đào tạo nâng cao kiến thức về CNTT tiếp tục được quan tâm. Trong năm 2019 đã tổ chức 1 lớp đào tạo kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng, kỹ năng về an toàn thông tin và xử lý sự cố cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan, đơn vị; 16 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về CNTT cho CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, hiện thực hóa chủ trương Chính phủ phục vụ, kiến tạo, năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã và đang triển khai xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng một số dự án, nhiệm vụ quan trọng liên quan đến xây dựng CQĐT như: Nâng cấp 2 ứng dụng dùng chung của tỉnh gồm phần mềm QLVB&ĐH và hệ thống thư điện tử công vụ; mua sắm phần mềm phòng, chống mã độc tập trung triển khai tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; xây dựng phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh thực hiện; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm: 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã...

Đồng thời, nghiên cứu, triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và với Trung ương, bộ, ngành; triển khai, cập nhật CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; đầu tư trang thiết bị CNTT phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai xây dựng CQĐT trên địa bàn còn hạn chế như: Nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ; tiến độ triển khai chữ ký số chuyên dùng còn chậm; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn ít, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua mạng còn thấp.

Nhiều ứng dụng CNTT manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ; nhiều cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên sử dụng, cập nhật dữ liệu cho các ứng dụng nền tảng CQĐT tỉnh và các ứng dụng chuyên ngành nên hiệu quả khai thác sử dụng thấp.

Các thiết bị như: Máy tính, máy quét, máy in... ở cấp xã còn thiếu, nhiều mạng LAN cấp xã và một số đơn vị trực thuộc cấp huyện chưa đảm bảo kết nối, từ đó, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các ứng dụng nền tảng CQĐT hiện tại...

Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; áp dụng CNTT trong việc đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC đối với các cơ quan đơn vị; thực hiện thí điểm thuê các dịch vụ, sản phẩm CNTT trong triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước... là những giải pháp quan trọng trong thời gian tới của tỉnh nhằm xây dựng CQĐT.

Hồng Nhật