Tổ trưởng tổ vay vốn năng nổ, nhiệt tình

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn theo sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tam Dương gần 8 năm qua, ông Nguyễn Văn Khôi, thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.



Ông Nguyễn Văn Khôi, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương kiểm tra việc sử dụng vốn vay của tổ viên.





Gặp ông Khôi trong một lần cùng cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Tam Dương về xã Đồng Tĩnh, chúng tôi thấy ấn tượng với người tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhanh nhẹn, hoạt bát và tận tâm với công việc.

Ông Khôi cho biết: "Năm 2013, tôi được các tổ viên tin tưởng bầu làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tự Do do Hội Cựu chiến binh xã Đồng Tĩnh quản lý. Thời gian đầu đảm nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp phải không ít khó khăn do chưa có phương pháp ghi chép, quản lý sổ sách khoa học; lại không có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo thay đổi tư duy, sử dụng vốn vay phát triển kinh tế gia đình hiệu quả".

Không ngại khó, ngại khổ, ông Khôi đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ các chương trình tín dụng ưu đãi, đối tượng áp dụng và quy trình thực hiện để tư vấn cho các hộ dân; đồng thời, tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay do Ngân hàng CSXH huyện tổ chức để tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức cho mình.

Trong quá trình quản lý nguồn vốn vay, ông luôn bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH huyện, chính quyền và Hội CCB xã để triển khai đầy đủ các chương trình vay vốn ưu đãi đến các tổ viên.

Khi các hộ có nhu cầu vay vốn, ông tổ chức bình xét theo đúng quy trình, công khai, dân chủ; đồng thời, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện trả lãi, trả nợ đúng định kỳ.

Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Khôi quản lý đã không ngừng phát triển cả về dư nợ và thành viên. Đến nay, tổ có 49 thành viên, tham gia đầy đủ các chương trình vay vốn của ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng.

Nhiều năm liền tổ không có nợ quá hạn; tỷ lệ tổ viên vay vốn tham gia tiền gửi tiết kiệm đạt 100%. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của ông Khôi, nhiều tổ viên trong tổ đã sử dụng vốn vay hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình ông Trần Văn Dương, thôn Tự Do thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2016, được ông Khôi tuyên truyền, vận động vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ông Dương đã mạnh dạn làm hồ sơ vay 30 triệu đồng.

Từ nguồn vốn đó, ông đầu tư chăn nuôi lợn, gà, bò. Đến nay, gia đình ông Dương đã thoát nghèo, xây dựng được ngôi nhà khang trang, nuôi dạy các con khôn lớn, ăn học thành tài.

Không chỉ tận tâm, trách nhiệm với công việc của một tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Khôi còn là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế của thôn. Hiện, gia đình ông đang có trang trại chăn nuôi tổng hợp với gần 30 con lợn thương phẩm; 300 đôi chim bồ câu, 2 con bò sinh sản… Mỗi năm, trang trại mang về cho gia đình ông nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, ông Khôi cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tổ viên vay vốn nâng cao nhận thức, sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích và có hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã".

