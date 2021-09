Người dân vui mừng nhưng không quên phòng dịch khi kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động

Tối 12/9, người dân vui mừng sau khi tỉnh quyết định cho phép một số loại hình kinh doanh, dịch vụ được mở cửa trở lại trên cơ sở áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sau gần 2 tháng đóng cửa, người dân rất phấn khởi khi tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, lần mở cửa này, mọi người cũng không chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Sáng 13/9, quán cà phê Sài Gòn phố, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên mở cửa hoạt động trở lại

Sáng 13/9, những tuyến phố ở phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên), phường Trưng Trắc (Phúc Yên) đông vui hơn khi các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã được hoạt động trở lại. Ngay từ sáng sớm, hàng quán đã nhộn nhịp hơn, cả thực khách lẫn chủ quán ai cũng tươi vui. Gần 2 tháng không gặp, nhiều người tíu tít chuyện trò, hỏi thăm nhau khiến việc phục vụ các suất ăn đôi lúc bị chậm lại nhưng không ai cảm thấy phiền lòng.

Chị Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương bán hàng ăn sáng ở phường Trưng Trắc cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi được mở cửa bán hàng phục vụ người dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, tôi chỉ bán hàng đem về, nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong ngày đầu mở cửa hàng, tôi thực hiện nghiêm quy định không phục vụ quá 50% công suất chỗ ngồi, không quá 20 người/ca, bố trí vách ngăn giọt bắn cho các bàn ăn…”.

Trên cơ sở địa phương không có trường hợp mắc Covid-19 điều trị; không có trường hợp F1, F2, F3 cách ly; qua 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, ngày 12/9, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2519, Quyết định số 2520 về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch.

Theo các quyết định này, các hoạt động, dịch vụ nhà hàng ăn uống, luyện tập thể dục-thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp-sức khỏe, gội đầu, cơ sở lưu trú…được phép hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn chế.

Các loại hình kinh doanh karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, vũ trường, bể bơi, quán bar, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, quán rượu, bia phục vụ uống tại chỗ… tiếp tục dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Anh Hoàng Nghĩa Nam, chủ quán cà phê Sài Gòn phố, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Sáng nay, tôi mở cửa hàng và rất vui khi được đón khách trở lại. Trước đó, tôi luôn theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và phấn khởi khi thấy các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp điều trị, cách ly do Covid-19. Về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với quán cà phê Sài Gòn phố đã trở thành thói quen bởi các quy định được cửa hàng duy trì từ trước”.

Theo quy định, nhà hàng ăn uống được phép hoạt động, nhưng không phục vụ đồ uống có cồn, đóng cửa trước 22h00 hằng ngày và phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 15 ngày/lần đối với đầu bếp, người trực tiếp phục vụ khách và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Phố Chiền là khu vực tập trung nhiều hàng quán ăn trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Mấy hôm qua, đường phố còn ít người qua lại, sáng nay đã đông vui hơn bởi nhiều hàng quán đã mở cửa hoạt động trở lại.

Chị Dương Thị Út, chủ một quán phở gà ở phố Chiền cho biết: “Tôi mới mở quán bán hàng được 3 tháng thì phải đóng cửa để phòng, chống dịch. Hôm nay được mở cửa, lượng khách đến nhiều hơn giúp cửa hàng có điều kiện nâng cao thu nhập. Để duy trì việc bán hàng, tôi mong muốn các chủ cơ sở kinh doanh tiếp tục thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới".

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ngày 19/7, thực hiện Quyết định số 1948 của UBND tỉnh, các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, luyện tập thể dục-thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp-sức khỏe, gội đầu... tiếp tục đóng cửa để phòng, chống dịch. Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động, ngày 13/9, tỉnh đã cho phép một số loại hình kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại nhằm góp phần khôi phục nền kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Kiên, chủ cơ sở Villa Kiên Hạnh, tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo cho biết: “Nắm bắt chủ trương của tỉnh, gia đình tôi đã chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo về cơ sở vật chất, phòng, chống dịch Covid-19 để đón du khách nội tỉnh lên tham quan, nghỉ dưỡng. Tôi hy vọng, Villa Kiên Hạnh sẽ không làm du khách thất vọng bởi sự phục vụ chu đáo với hệ thống cơ sở lưu trú khang trang và mức chi phí hợp lý”.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2021 đạt hơn 35 nghìn tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 0,56% so với tháng trước, chủ yếu ở 4 nhóm, trong đó có hàng ăn và dịch vụ ăn uống… Do đó, ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh quyết định nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch bằng việc cho phép một số loại hình kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại.

Với quan điểm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch từ bên trong, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục duy trì, tăng cường chất lượng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, tổ an toàn Covid-19, tổ liên gia tự quản.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19"; tăng cường xét nghiệm tầm soát mở rộng các đối tượng có nguy cơ cao; thực hiện hiệu quả kế hoạch "vùng xanh"; bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, làng, ngõ xóm là một vùng xanh trong phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: Hà Trần