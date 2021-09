Quảng Bình: Nơi cảnh sắc hút hồn khiến du khách chi tiền triệu để "ăn hang, ngủ động"

Một vài năm gần đây, hệ thống hang động Tú Làn (Quảng Bình) đã và đang thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Chi phí cho một chuyến du lịch Tú Làn có thể lên tới 15 triệu đồng/người.



Chị Ái Liên (ở giữa, hàng 1) và con gái Nhật Linh (ngoài cùng bên phải, hàng 2) tham gia khám phá Tú Làn (Ảnh:NVCC)

Nằm cách Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 70km, hệ thống hang động Tú Làn, thuộc địa phận xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình gồm 12 hang động được đưa vào khai thác và phát triển du lịch từ năm 2011. Đây là một điểm đến cho những ai đam mê mạo hiểm và muốn chinh phục thiên nhiên.

Ngay sau khi con gái có kết quả trúng tuyển đại học, chị Nguyễn Thị Ái Liên (45 tuổi) trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, quyết định cùng con đăng ký tham gia chuyến hành trình khám phá hang động Tú Làn.

“Từ lâu tôi đã ấp ủ mong muốn được cùng con tham gia một chuyến khám phá thiên nhiên và đây là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện điều đó. Nó không chỉ giúp hai mẹ con giải tỏa áp lực, có thời gian gần gũi nhau hơn mà còn là cách để tìm hiểu, yêu hơn cảnh đẹp quê hương Quảng Bình”, chị Liên cho biết.

Đầu tháng 07/2021, sau khi hoàn thành phiếu điều tra sức khỏe và được xét duyệt, đoàn của chị Liên gồm 10 thành viên lên đường khám phá Tú Làn trong hai ngày một đêm. Hành trang mẹ con chị cần chuẩn bị chỉ có quần áo, vật dụng cá nhân và một chút đồ ăn nhẹ.

Lều trại phục vụ chuyến đi được người của đơn vị du lịch hỗ trợ khuân vác. Tour du lịch của hai mẹ con chị Liên gồm các hoạt động như leo dốc đá, khám phá những hang động nguyên sơ, bơi theo sông ngầm và đi bộ trong rừng nhiệt đới.

“Sáng sớm chúng tôi được đưa tới địa phận xã Tân Hóa để bắt đầu hành trình khám phá Tú Làn. Sau khi được trang bị giày, áo phao, balo, mũ, đèn pin, lều và khử khuẩn an toàn, chúng tôi khởi đầu khoảng 2km đi bộ nhẹ nhàng giữa đồng quê, quang cảnh rất yên bình.

Sau đó, chúng tôi cùng đoàn trekking ở các địa hình gồ ghề hơn, lội suối, băng qua 12 km rừng rậm, leo núi để đến hang Ton, bơi theo sông ngầm ở hang Kim và cắm trại bên suối. Những trải nghiệm này thật thú vị”, chị Liên chia sẻ.

Du khách khám phá hang Kim (Ảnh:Oxalis Adventure)

Ở Tú Làn, hai mẹ con chị Ái Liên được trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn “organic” như dựng lều ngủ trong hang, tắm suối, không có điện, không wifi hay 4G,…"Đây là lần đầu tiên em được đi du lịch khám phá mạo hiểm. Em được nạp thêm rất nhiều năng lượng tích cực sau chuyến đi. Ngoài các hoạt động trải nghiệm, khung cảnh nơi đây rất đẹp, nó tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.Tại đây không cho phép sử dụng dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, nếu có chỉ được dùng sản phẩm sinh học để bảo vệ môi trường”, Nhật Linh - con gái chị Ái Liên chia sẻ.

Hoạt động cắm trại đêm là một trải nghiệm thú vị với mẹ con chị Liên (Ảnh:Oxalis Adventure)

Du khách tham gia leo núi, vượt qua các địa hình gập ghềnh, hiểm trở Hoạt động bơi trong hang Ken



Tour khám phá Tú Làn đã và đang thu hút nhiều du khách trẻ ở trong nước. Tháng 04/2021, cô gái đam mê du lịch Lưu Lan Phương (25 tuổi, Hà Nội) đã cùng bạn trai tham gia trải nghiệm Tú Làn chỉ trong một ngày.

“Để có thể khám phá trọn vẹn Tú Làn mình nghĩ nên tham gia tour 4 ngày, nhưng chuyến đi vừa rồi của bọn mình chỉ trong một ngày, vì mình muốn làm quen trước với loại hình trekking hang. Đi một ngày thôi nhưng nó thực sự thú vị và hoàn toàn khác với những trải nghiệm trekking trước đó mình đã từng có”, Phương cho hay.

Nếu đoàn của chị Liên gồm 10 người đều quen biết từ trước đăng kí tham gia thì với chuyến đi của Phương, cô cùng bạn trai được ghép đoàn với 4 thành viên khác. Điều này đã tạo ra cơ hội để cặp đôi được gặp gỡ, làm quen với những người có cùng đam mê khám phá. Chỉ một ngày, song cả hai đã được trải nghiệm đầy đủ những hoạt động của tour như bơi, trekking trong hang. Họ cũng ấn tượng với những món ăn dân dã của Quảng Bình được trải nghiệm trong tour.

Cảnh sắc của hệ thống hang động Tú Làn khiến du khách say mê

“Vào đây, ngoài việc được chiêm ngưỡng khung cảnh, chúng mình còn được thưởng thức các món ăn do người hỗ trợ đoàn chuẩn bị tại chỗ. Mình rất thích món gà đồi chấm muối cheo. Các hướng dẫn viên, người hỗ trợ của tour rất thân thiện và hỗ trợ chúng mình hết sức, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bánh cho chúng mình để nạp năng lượng sau mỗi đoạn đường trekking”, Phương chia sẻ.

“Chắc chắn chúng mình sẽ cùng trở lại Tú Làn gần nhất với thời gian khám phá dài hơn. Và để khám phá Tú Làn trọn vẹn thì điều bạn cần chuẩn bị kĩ càng nhất, chính là sức khỏe, sự dẻo dai”, Phương cho biết thêm.

Du khách tham gia tour sẽ được trải nghiệm ẩm thực địa phương

Du khách khám phá hệ thống hang động Tú Làn có thể lựa chọn các tour với lịch trình khác nhau, kéo dài từ 1 ngày tới 4 ngày; chi phí dao động từ 1,6 triệu đồng/người tới 15 triệu đồng/người.

Đơn vị cung cấp tour du lịch này cho biết, tỉ lệ khách đăng ký tham gia tăng nhanh qua từng năm. Trước khi dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Tú Làn đón hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế. Mùa hè 2020, mặc dù chỉ đón khách nội địa nhưng các tour dài ngày (3 - 4 ngày) đều được đặt kín chỗ.

Tour trong ngày của cặp đôi Lan Phương là tour "Trải nghiệm", tour của mẹ con chị Ái Liên là tour "Thử sức". Tại Tú Làn, du khách còn có thể tham gia tour "Khám phá" (3 ngày 2 đêm) và "Thám hiểm" (4 ngày 3 đêm) với mức độ thách thức cao hơn. Với tour "cấp độ cao" nhất -"Thám hiểm", du khách còn có thể trải nghiệm đu dây abseiling mạo hiểm.

Anh Lê Thành Đạt, hướng dẫn viên trực tiếp dẫn tour Tú Làn cho biết: “Độ tuổi tham gia khám phá Tú Làn rất đa dạng, trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể cùng bố mẹ tham gia khám phá Tú Làn với nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị cho trẻ. Ngoài ra, cũng đã có du khách nước ngoài 73 tuổi tham gia khám phá. Lộ trình tour được chúng tôi thiết kế phù hợp với khách hàng nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn trong mỗi chuyến đi”.

Du khách cần có sức khỏe tốt, dẻo dai mới có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trước tình hình dịch bệnh, đơn vị du lịch này thực hiện quy trình sàng lọc khách chặt chẽ, như: không tiếp nhận các khách đến từ các địa phương, vùng có dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, khách có dấu hiệu sốt, hay tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người có khả năng nhiễm bệnh (trong diện các F), và ngưng toàn bộ hoạt động kinh doanh ngay khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương. Đồng thời, khách tham gia cần khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày trước khi tham gia tour. Trong quá trình tham gia, du khách được phát các cồn sát khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn chống dịch.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Bình vừa có Nghị quyết số 4 về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh với các sản phẩm du lịch năm 2022. Việc giảm phí tham quan nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Quảng Bình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm 2021, Quảng Bình đón gần 540 nghìn lượt khách, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 78% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế chỉ có hơn 2.300 lượt, giảm 95% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp du lịch ở tỉnh này chuyển hướng nhắm vào nhóm du khách nội tỉnh và trong nước để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Diệu Linh (theo dulichvietnam.com.vn)