Huyện Tam Dương: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và không để dịch bùng phát sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Nhân kỉ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9, huyện Tam Dương tập trung công tác phòng dịch, bảo vệ “Vùng xanh” an toàn, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, áp phích, xe tuyên truyền lưu động,… đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để vận động cộng đồng thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ, người đến từ vùng dịch vào cơ quan, đơn vị, khu dân cư mà chưa đủ điều kiện về y tế.

UBND xã, thị trấn phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các đường mòn, lối mở, đặc biệt là các địa phương: Kim Long, An Hoà, Hoàng Đan, Đồng Tĩnh và thị trấn Hợp Hoà... Đồng thời, chỉ đạo Tổ phòng chống Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản... tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt và động viên các gia đình có con em, người thân đang công tác, học tập và lao động ở tỉnh, thành phố khác...thực hiện tốt chủ trương “Ai ở đâu thì ở đó”; khuyến cáo không nên trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện và tố giác những trường hợp vi phạm, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, nhắc nhở, yêu cầu người dân không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tổ chức hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, địa phương, lực lượng công an huyện Tam Dương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các loai tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tam Dương được đảm bảo, không có trường hợp vi phạm về gây rối trật tự công cộng, an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19.

Hương Giang