Tặng quà Tết gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 16/1/2020, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội tổ chức trao 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Trung Mỹ (Bình Xuyên).



Đại diện Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) và Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Mỹ (Bình Xuyên)



Đây là hoạt động trong chương trình "Tặng quà Tết Nguyên đán" do Phòng An ninh kinh tế phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với các doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc TAL (TAL Apparel) tặng 120 suất quà (500.000 - 1.000.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các xã Đạo Đức, Trung Mỹ (Bình Xuyên), Đồng Ích (Lập Thạch), Cao Phong (Sông Lô) và trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Trung Mỹ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái" của các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế và cán bộ, công nhân các công ty với những hoàn cảnh khó khăn; góp phần động viên họ vượt lên hoàn cảnh, vui Tết, đón Xuân.

Tin, ảnh Thùy Linh