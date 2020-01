Dân nhậu loay hoay tìm cách đối phó với máy đo nồng độ cồn

Mua thuốc khử hơi cồn, thuê người lái xe hay tham gia vào các hội nhóm lái xe an toàn để chia sẻ thông tin về các chốt kiểm tra nồng độ cồn... là cách mà nhiều dân nhậu đang áp dụng để đối phó với lực lượng chức năng sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực.



Sản phẩm được quảng cáo trên facebook với tác dụng khử hơi cồn sau khi uống rượu, bia



Theo lời quảng cáo: "Nếu anh em có trót uống 1 vài cốc thì đừng lo, shop đã có sản phẩm khử hơi cồn có tác dụng trong vòng 2 phút. Nếu bị cảnh sát giao thông gọi và kiểm tra nồng độ cồn thì cố gắng dùng sản phẩm này trước 2 phút khi kiểm tra máy thì không vấn đề gì". Chủ facebook cũng nói rõ sản phẩm được xách tay từ nước Anh. Người nào uống từ 2-3 cốc bia, vài chén rượu, khi xịt vào miệng, dung dịch có tác dụng khử trực tiếp mùi cồn trong khoảng thời gian 10 phút. Hàng về ít, nên anh đặt sớm để em chuẩn bị cho kịp thời. Anh Nguyễn Văn Mạnh, phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) đã đặt mua 1 lọ dung dịch có tên Fresh Breath Spray, với dung tích 25ml từ facebook có tên Audio Book với giá 499.000 đồng.

Tuy nhiên, khi cầm sản phẩm thực tế trên tay, có một chút gì đó chưa thực sự tin tưởng, làm sao để biết sản phẩm này có tác dụng như quảng cáo. Anh Mạnh bèn tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, thì thấy hình thức rất giống với sản phẩm chuyên dùng chăm sóc răng miệng được quảng cáo rầm rộ trên web và bán đầy trên thị trường.

Tỏ ra tiếc nuối vì số tiền đã bỏ ra, anh Mạnh bày tỏ thái độ bực dọc: “Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, mình đáng lẽ phải hiểu những mặt hàng trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không được cơ quan chức năng kiểm định, rất dễ dính vào hàng giả, khi ấy tiền mất, tật mang. Ấy còn chưa kể, vin vào nó sẽ hình thành thói quen coi thường, không chấp hành pháp luật”.

Còn anh Lê Tiến Mạnh (Sông Lô) cho biết: “Vừa rồi tôi được bạn bè giới thiệu tham gia vào nhóm “Hội lái xe an toàn” trên zalo để nắm bắt thông tin về tình hình an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, câu chuyện nóng nhất hiện nay, thu hút các thành viên chia sẻ thông tin đó là cập nhật các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khắp 9 huyện, thành thị trong tỉnh. Hiện nhóm có hơn 2.000 thành viên và đang ở tình trạng quá tải.

Mặc dù vậy, quan điểm của tôi là quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia không gì ngoài mục đích bảo vệ người dân, nên dù tăng mức xử phạt thì đây là một quyết định đúng đắn, tôi hoàn toàn nhất trí, đồng tình, ủng hộ. Bởi lâu nay việc sử dụng rượu, bia một cách tràn lan, không kiểm soát đã ngấm vào máu nhiều dân nhậu. Hậu quả do bia rượu mang lại thì ai cũng đã biết”.

Nhiều ngày nay, 1 nhà hàng chuyên cung cấp thịt chim trên đường Trần Duy Hưng, phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) có vắng khách hơn so với mọi khi. Điều này được anh D chủ quán lý giải: “Một phần do khách ngại ra quán uống rượu bia vì mức xử phạt của Nghị định 100. Quan điểm của nhà hàng là đã nhậu phải vui vẻ, an toàn, không nên vì một cuộc vui vừa thiệt hại về tài chính, vừa gây lo lắng cho người thân, gia đình. Cho nên 1 tuần trở lại đây chúng tôi đã có thông báo trên facebook và dán thông báo tại cửa hàng khuyến cáo khách hàng không nên lái xe sau khi uống rượu bia. Trong trường hợp khách hàng đã sử dụng rượu bia, chúng tôi sẵn sàng cho nhân viên lái xe đưa khách về tận nhà hoàn toàn miễn phí”.

Bài, ảnh Hà Phương